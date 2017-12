Lantek: "No tenemos que ver la digitalización como una amenaza, sino como una oportunidad"

Alberto Martínez, director general de Lantek

Fundada en 1986 en el País Vasco, Lantek es una multinacional pionera en la transformación digital de las empresas en el sector industrial de la chapa y el metal. Trabaja con sectores como maquinaria industrial, los astilleros, la automoción, la aeronáutica, la siderurgia o la climatización. Hablamos con su director general en esta entrevista de los retos de este sector. Alberto Martínez dirige una compañía que ya cuenta con más de 19.000 clientes en más de 100 países, y oficinas propias en 15 países. Su negocio internacional aportó en 2016 el 85 por ciento de su facturación. En el primer semestre del año crecieron un 15 por ciento, con un aumento especialmente reseñable en mercados como China, Estados Unidos, Corea o Turquía por encima del 20 por ciento. "Las empresas que no se digitalicen en los próximos 3-5 años van a estar fuera del mercado porque no serán competitivas", explica.

¿Cuál es la propuesta de Lantek para llevar la digitalización al sector industrial del metal?

Lantek está especializada en el desarrollo, comercialización e integración de soluciones software de gestión -CAD/CAM, MES, ERP- y de fabricación avanzada para la industria del sector de la chapa y el metal. Nos hemos fijado como misión promover y ayudar a la transformación digital de las empresas de nuestro sector, acompañándolas en esa transición hacia su digitalización, y adaptándonos a sus diferentes estados de madurez digital.

¿Qué diagnóstico hace de la industria, a grandes rasgos?

Identificamos una serie de problemas en la mayoría de las empresas de nuestro sector -y seguramente en otros sectores similares-. Encontramos sistemas heterogéneos y muy poco automatizados, y por consiguiente poco eficientes. Diferentes máquinas en el mismo taller, diferentes procesos con diferentes softwares trabajando para resolver el mismo problema... Además, vemos sistemas aislados entre sí, lo que significa que las diferentes áreas de las empresas no están conectadas entre sí y funcionan de forma autónoma sin generar sinergias entre ellas. El sistema de control de producción no está conectado con el sistema de diseño e ingeniería y éste a su vez no está conectado con el ERP de la empresa. Los diferentes softwares de máquinas no se comunican entre sí y no se pueden intercambiar programas de corte, etc. Finalmente, muchos datos que no se analizan de forma correcta y automatizada.

¿Cómo podemos mejorar todo eso?

La solución que Lantek propone se basa en la resolución de estos tres problemas siendo más eficientes a través de Internet de las cosas (IoT), que permite una nueva forma de organizar la producción industrial. Así, si conectamos máquinas, sistemas de almacenamiento y bienes, podemos crear sistemas de producción inteligentes que básicamente se controlan entre sí sin necesidad de una intervención manual. También es importante anticiparnos. Esto significa que el aumento de la información digital permite a los directivos acceder y analizar ingentes cantidades de datos, además de perfeccionar sus estrategias competitivas anticipando los patrones y las tendencias. Además, hay que hablar de mayor coordinación, porque no hay limitaciones de ubicación física de organizaciones, personas o cosas. Personalización: antiguamente las empresas tenían que decidir si atacar a un mercado masivo con productos estándar o centrarse entre un nicho de mercado con una personalización muy concreta. Ahora, gracias a los avances en eficiencia y trazabilidad, las empresas pueden crear productos totalmente personalizados que se adaptan a los hábitos y preferencias de los consumidores.

¿Los datos están en el centro de todo el proceso?

Mediante softwares específicos como los que desarrolla Lantek y otras herramientas tecnológicas de que disponen las plantas, los analistas extraen, seleccionan, procesan, analizan y organizan los datos para establecer patrones, tendencias, asociaciones, seguimientos que les permiten a los responsables de producción y demás directivos de las plantas tomar las mejores decisiones en todo momento en cuanto a horarios de producción, mantenimiento, procesos, gestión de inventarios Todo ello, en tiempo real, de forma automática, consiguiéndose de esta manera una mayor productividad y eficiencia, además una significativa reducción de costes.

¿En qué estado de digitalización se encuentra este sector?

La industria del metal se encuentra inmersa en una etapa de transformación. Las tecnologías digitales están en el epicentro de ese cambio, permitiendo a las empresas conectar sus fábricas de todo el mundo. Aunque esto suponga claros beneficios, tales como mejoras en las comunicaciones y una mayor eficiencia en los procesos, lo cierto es que no va a suceder de un día para otro.

¿Estamos en el momento idóneo para iniciar el viaje?

Nos encontramos en el momento perfecto en el que se aúnan tanto las condiciones como el entorno para favorecer la digitalización. La tecnología está disponible, los precios de desarrollos y herramientas innovadoras están bajando, la mayoría de los gobiernos están dispuestos y han desarrollado programas específicos para ayudar a las empresas en su transformación digital y los nuevos gerentes son conscientes de la importancia de lo digital y están preparados para implementar el cambio cultural en sus empresas para conseguirlo.

En cambio, sigue habiendo reacios a asumir esos cambios... ¿Qué les diría?

No tenemos que ver a la Industria 4.0 como una amenaza, sino como una oportunidad que hay que saber aprovechar. ¿Cómo? Adquiriendo nuevas capacidades y formación relacionada con el ámbito digital que, sin duda, darán lugar a empresas más competitivas y productivas y a profesionales más cualificados.

¿Cuáles son las principales carencias que ve en estas industrias?

En este momento, las empresas están cada vez más concienciadas en que se está produciendo un cambio brutal y que esto no tiene marcha atrás. Las empresas que no se digitalicen en los próximos 3-5 años van a estar fuera del mercado porque no serán competitivas.

¿Qué consejos daría?

Deben dar pasos en la dirección correcta, pero al ritmo que les permite su organización. No sólo se trata de cambiar sus sistemas informáticos y mejorar sus procesos, también tienen que cambiar la forma de gestionar, de dirigir y, quizás, también su modelo de negocio y su propuesta de valor.

¿Qué pasos hay que dar para convertir una fábrica en inteligente?

Lantek propone tres estados en los que cada empresa de este sector de la chapa debe situarse. Estos estados están muy relacionados con el tipo de problemas que puede tener una organización. Para resolver la heterogeneidad de sistemas, proponemos unos sistemas CAD/CAM que integran y homogeneizan cualquier tipo de máquinas de corte y de procesos auxiliares. Para reducir las islas de conocimiento, existe un sistema de control de producción (MES) y /o sistemas ERP que conectan los diferentes procesos de una empresa y lo integran con un ERP externo -o el propio de Lantek-. Con todo ello se consigue que la información sea única, veraz y consolidada, minimizando los problemas de intercambio de información entre los diferentes procesos de la organización -ofertas, pedidos, lanzamientos a fabricación, albaranes, facturas -. Para disminuir la subjetividad a la hora de la toma de decisiones están las nuevas tecnologías de Big Data. Desde Lantek proponemos la capacidad de tener una analítica de datos completa, tanto del área de producción -materiales, proveedores, volúmenes de materias primas utilizadas, tiempos de uso de máquinas -, como de la propia empresa en sí -volumen de ofertas, pedidos conseguidos...-.

¿Cree que se están conectando demasiadas máquinas a la red que igual no es necesario tener conectadas? ¿Hay conciencia sobre ese potencial riesgo?

La digitalización implica una nueva cultura de trabajo y sortear algunas barreras de adecuación a los estándares industriales que, poco a poco, se irán solventando conforme las compañías vayan transformándose digitalmente. La comunicación y la total colaboración entre compañías será indispensable para afrontar este desafío.

¿Considera que se toman medidas o se invierte lo suficiente para prevenir cualquier ciberataque?

En el ecosistema digital en el que vivimos, los hackers campan a sus anchas y son capaces de infectar redes y ordenadores a escala mundial, como ocurrió hace unos meses con el virus WannaCry, que contagió sistemas informáticos de empresas y organizaciones, algunas muy conocidas, de más de un centenar de países. Reconozco que, en ocasiones, desde la mirada de las pymes estos ataques se ven con cierta lejanía, como si sólo fuera un problema de las grandes, por la falsa creencia de que las pequeñas y medianas empresas no tenemos información sensible de interés para los ciberterroristas o cibercriminales. Nada más lejos de la realidad. Es crucial que la parte de la seguridad esté presente desde la base en los planes de digitalización. Formar y fomentar prácticas de desarrollo seguro, blindar los sistemas para mitigar el riesgo de sufrir un ataque en las instalaciones y establecer protocolos de actuación es muy importante.

