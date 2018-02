La Guardia Civil abre 305 inspecciones por posible fraude en el jamón ibérico

Llevo sin ver un Jamón Ibérico desde que era pequeño y mi padre los vendía en su establecimiento . Y encima a mí no me gustaba...



Y es lógico que no haya. El Ibérico de verdad no tiene aprovechamiento. Es todo grasa y huesos, sobre todo la paletilla, salvo que sea grande. Y los cerdos ahora son sacrificados antes de la madurez sexual, para no castrarlos siquiera.



Habrá en Dehesas privadas o a precio de oro.