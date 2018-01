Una historia para conocer el portátil LG-Gram

¿Estás pensando en renovar tu ordenador? Sin lugar a dudas, optar por un portátil es la mejor elección, ya que puedes utilizarlo en cualquier lugar y no ocupa apenas espacio en tu hogar. En este caso, necesitarás considerar distintos aspectos como la buena resolución de su pantalla, la rapidez de su procesador o una gran capacidad. Dando un paso más allá, las marcas nos proponen nuevos modelos en los que el principal rasgo es el poco peso; son los llamados ultraligeros que, dando las mejores prestaciones, pesan menos de un kilo.

Ahora, El Corte Inglés y LG presentan LG-Gram, el más portátil de los portátiles. Conoce el vídeo de la historia de cuatro personas cuyo ritmo profesional exige mucho más de su ordenador: el escritor Javier Castillo, la fotógrafa Inés Ybarra, el DJ Gerard Estadella y la bloguera Cristina Ruiz Montesinos. Descubre cómo un mismo compañero de viaje conecta a estos cuatro grandes creativos.

Ligereza

Precisamente, esto es imprescindible para el día a día de Cristina Ruiz Montesinos, autora del blog Casilda se casa. Su apenas un kilo de peso hace del LG-Gram uno de los dispositivos más ligeros del mercado, un rasgo indispensable para poder desplazarte con él encima.

Autonomía

El escritor malagueño Javier Castillo escribió en el tren su novela El día que se perdió la cordura, por lo que poder utilizar su portátil sin necesidad de toma de energía fue un rasgo fundamental para estar tantas horas escribiendo. La autonomía de la batería de su LG-Gram es de hasta 17 horas de duración.

Resistencia

Gerard Estadella, DJ y fotógrafo, busca sobre todo un portátil que ofrezca una gran resistencia. LG-Gram está compuesto por un material tecnoresistente, que resiste golpes de hasta 200 kilos: "los días que me toca trabajar por las noches, sobre todo pinchando, necesito un portátil resistente, tanto cuando me toca ir a pinchar cuando me toca editar fotografías", destaca.

Potencia y diseño

De un modo similar, la fotógrafa y directora creativa Inés Ybarra, necesita un ordenador con gran potencia (LG-Gram tiene un procesador Intel 7ª Generación), así como una pantalla de gran calidad que represente los colores de la forma más real posible.

Si te has quedado con ganas de más, en el siguiente vídeo podrás conocer en menos de un minuto todo lo que te ofrece este portátil:

Servicios de El Corte Inglés

Además, son muchas las ventajas que puedes obtener si adquieres el LG-Gram en El Corte Inglés, como su garantía de compra que te ofrece tres meses de seguro gratis para tu portátil o también la posibilidad de financiarlo fácilmente. Dispones aquí de más información.

