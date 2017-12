Ideas de regalos para esta Navidad

Los regalos son los grandes protagonistas de estas fechas navideñas. De este modo, son muchos los que aprovechan tan señalada época para tener un detalle especial con sus familiares y amigos. Sin embargo, acertar con el regalo puede convertirse en todo un reto. Por eso, El Corte Inglés quiere inspirarte en esta elección para saber qué regalar a cada persona en función de sus aficiones.

Amigo Invisible

Llegadas estas fechas tan significativas, una de las tradiciones que despierta mayor ilusión entre familias y grupos de amigos es celebrar el clásico Amigo Invisible. Mira este vídeo para tener las mejores ideas y hacer el mejor regalo y el más original.

Youtube Video

Regalos para foodies

Para los amantes de la gastronomía y de la buena cocina -conocidos como foodies-, que tan de moda está hoy en día, el Club del Gourmet tiene reservado para ellos los mejores productos gourmet y delicatessen. Especial protagonismo cobran, como no podría ser de otra manera durante estas fechas, los vinos de las denominaciones de origen más destacadas, tanto nacionales como internacionales, vinos y rosados. Asimismo, el aceite de oliva también puede ser un magnífico obsequio, como este aceite de oliva virgen extra high quality Masía el Altet o este aceite de oliva virgen extra arbequina al humo de roble Castillo de Canena. Unos regalos originales que harán las delicias de los mejores paladares.

Amantes de la moda

La moda es también una opción perfecta para tener un detalle esta Navidad. Las parkas son la gran apuesta de las marcas para este invierno y son perfectas tanto para looks formales como informales. También, las chaquetas tipo blazers son otro de los must de esta temporada, así como las camisas de cuadros y vaqueras. Si quieres optar por detalles más personalizados, los estuches de regalo son perfectos: los hay que combinan cinturón y cartera, bufanda y guantes, e incluso pañuelo y pajarita, para estar estupendos en las fiestas navideñas. Y si no queremos fallar, qué mejor regalo que un confortable jersey o chaqueta de cashmere una de las lanas más apreciadas del mundo.

Para ellas, la variedad de regalos de moda es enormemente amplia. De este modo, seguro que se acierta con un ligero plumífero para combatir el frío de estos días, tan tendencia esta temporada, o un abrigo de pelo, como este cortito en color beige, un básico en cualquier armario. Asimismo, también es una buena elección optar por un chaleco, para llevar encima de jerséis o prendas más finas. Y si quieres sorprender a tu ser querido, puedes hacerte con un jersey de cuello vuelto, como este de Tintoretto, o uno de cashmere.

Amantes del deporte

Por su parte, si tienes que hacerle un regalo a algún aficionado al deporte, El Corte Inglés pone a tu disposición artículos de esquí o snow, como tablas, botas o ropa térmica. La Navidad es una magnífica ocasión para sorprender con este tipo de regalos, pues son las fechas más indicadas para una escapada a la sierra. Además, cualquier aventuro que se precie no puede quedarse sin sus prendas de ropa y calzado de montaña, como botas y zapatillas, material de acampada u orejeras, calcetines y cuellos, todo ello de material transpirable e impermeable. ¡Y ahora que están tan de moda, qué mejor opción que una bicicleta eléctrica o un set para iniciarse en el pádel: acierto seguro! Para controlar cómo se evoluciona en un deporte podemos hacernos con un gadget deportivo -tales como pulseras de actividad, pulsómetros, relojes o sensores de frecuencia cardíaca-.

Regalos para geekies

Precisamente los gadgets son el regalo perfecto para los amantes de la tecnología. Los geekies se sorprenderán seguro con las últimas tendencias en este sector, como los populares drones. También, la realidad virtual está despertando mucho interés, por lo acertaremos regalando unas gafas o una cámara 360º. Para sacar nuestro lado más divertido, los karaokes son la opción perfecta y qué mejor que esta torre de sonido que tiene la función karaoke. También, las televisiones pueden ser una buena opción esta Navidad y, en concreto, los televisores OLED, que ofrecen una experiencia en alta calidad, el mejor diseño y pantallas increíblemente finas.

Regalar experiencias

Por su parte, una de las opciones de mayor éxito en materia de regalos es optar por una Caja Regalo de Experiencias, con las que divertirse conduciendo karts, haciendo rafting o disfrutando de escapadas y experiencias gastronómicas. Hay distintas temáticas -aventura, spa y bienestar, viajes, gastronomía y multiexperiencias-, por lo que será muy importante conocer los gustos o necesidades de cada uno.

Regalos para niños

Si lo que estás buscando es un regalo para los más peques, hay algo que los niños esperan con verdaderas ganas durante todo el año: el momento de recibir sus juguetes nuevos. Si decides optar por ello, debes tener en cuenta la edad del niño antes de decidirte. Cada tramo de crecimiento tiene unos objetivos concretos y unos juguetes adaptados para ello. Para obtener más información sobre esta elección y acertar con tu regalo este artículo te ayudará. Y recuerda, antes de que lleguen los nuevos regalos, haz una selección de los juguetes que ya no utilizan para que otros niños los puedan aprovechar, siempre que estén en buenas condiciones.

Tienes toda la información para poder acertar en tus compras navideñas, y además, El Corte Inglés te inspira con más ideas de decoración, regalos y recetas aquí. ¡Nos gusta la Navidad!

Con la colaboración de

PUBLICIDAD