¿Es la subida del precio de las hortalizas realmente por la ola de frío o ha sido la excusa perfecta?

El análisis interanual de cada mes del año pasado siembra la duda

El precio del calabacín y de la alcachofa se dispara más de un 40%

El precio en origen de las verduras y hortalizas ha ocupado numerosos y contundentes titulares estos días. Ya se ha explicado que a causa de la ola de frío y temporal que ha azotado España en las últimas semanas el precio de estos productos se ha disparado, pero aun quedan muchas preguntas por responder: ¿Es una subida puntual o ha venido para quedarse? ¿Se ha trasladado al precio de venta al público (PVP)? ¿Qué ha ocurrido el resto del año?

Ver el precio del calabacín, las alcachofas, berenjenas, pepinos, guisantes o tomates por las nubes ha llamado la atención de consumidores y medios, pero hasta ahora se ha hablado mucho del origen del producto, y poco del precio final, al que el español que acude al supermercado está llenando su cesta de la compra. Con el cierre del primer mes del año es momento de hacer balance.

Por ello, Soysuper ha analizado cómo ha afectado la situación a los precios (PVP) que pagan los españoles en los grandes supermercados online habituales (Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, Eroski, Condis, El Corte Inglés, Hipercor y Caprabo) y que son fiel reflejo de la distribución física.

Con los datos en la mano, comparando el precio del mismo producto (PVP) entre los meses de enero de 2016 y 2017 las cifras son muy llamativas, incluso alarmantes, pero muchas de las hortalizas de las que tanto se habla estos días estaban, hasta esta última subida, más baratas que el año anterior.

Por ejemplo, el calabacín, uno de los protagonistas por su subida del 50% respecto a enero de 2016, no solo ha sufrido este último mes, sino que su precio de venta al público creció un 13,4% en noviembre y un 24% en diciembre (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior). Pero si analizamos el año completo, esta hortaliza ha tenido más meses por debajo del precio de 2015 que por encima. En marzo y abril un 17% menos, mientras que en septiembre y octubre (los meses previos a las subidas) un 18% y un 13% menos, respectivamente.

El precio de la coliflor (+28% este enero) ha estado casi todo el año por encima de los precios de 2015, por lo que la subida no es puntual, sino que es algo que ya se ha trasladado al producto. De hecho, la "espectacular" subida de este último mes no ha sido la mayor del año, en julio subió un 29% respecto a julio de 2015, y no hacía tanto frío como ahora. Haría calor dirán.

Pero que analizando el año completo cuestione la alarma sobre las subidas de ciertos productos no quita que el boom sea justificado en otras verduras, como es el caso del pepino. Subió un 24% en noviembre, +17% en diciembre y +32% en enero, mientras que apenas sí ha habido caídas de su valor de venta a lo largo de los 365 días. El mismo caso vale para las alcachofas, cuya subida mes a mes queda reflejada en el gráfico.

Una de las hortalizas que más ha variado sus precios ha sido la berenjena. En enero de 2016 cayó un 18% respecto a enero de 2015, mientras que este enero ha subido un 33%. ¿Y las subidas más estables? La patata; casi un 15% de media más cara que en 2015, o la cebolla, +8%, dos productos que no

Como meses hay muchos, y hortalizas hay más, aquí le dejamos un gráfico en el que comprobar la variación porcentual del precio del producto que quiera. Siempre comparando un mes con el mismo mes del año anterior.

