Dos tercios de España están en riesgo de desertificación

Es cierto, en la actualidad hay mayor masa forestal que hace 60 años. Los cultivos abandonados e invadidos por el bosque son evidentes.



De todas maneras no estaria de mas crear una secretaria de estado para la desertificacion, con 1000 o 2000 empleados y asesores, 50 o 100 coches oficiales( nada de bicicletas oficiales), con sus nuevas oficinas ( con su buen aire acondicionado, que no es cosa de pasar frio ni calor). Ademas unos cuantos observatorios( con empleados bien retribuidos, que el tema no es para andar con tacañerias). Y por supuesto aumentar las dotaciones a organizaciones ecologistas y tipificar como delito de odio castigado con cadena perpetua no revisable afirmaciones del tipo " pues cuando yo era niño pasaba unos veranos muy calurosos " o ”ha nevado en la costa de Murcia, hace 100 añios que no lo hacia" o " Groenlandia significa la tierra verde "