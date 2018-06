Colau ofrece una décima parte de lo que pide Agbar por tomar la gestión del agua

El ente público avaló las cifras de la empresa sobre la indemnización

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: Efe.

El Ayuntamiento de Barcelona cifró este miércoles en 41 millones la compensación que debería abonar a Agbar por la municipalización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, una cifra que representa aproximadamente un décimo de los 470 millones que la compañía de aguas reclamaría en caso de anularse el contrato para el conjunto del área metropolitana. Según un informe de los servicios jurídicos municipales publicado el miércoles, estos 41 millones de euros serían la parte que correspondería al consistorio de la capital catalana de los 130 millones de indemnización total que debería percibir Agbar por la municipalización del agua en las 36 localidades de la conurbación, teniendo en cuenta las cifras de un informe previo de la entidad pública Barcelona Regional.

El Ayuntamiento liderado por Ada Colau estima que esta diferencia entre las valoraciones de Agbar y de los servicios jurídicos municipales estriba en que el cálculo hecho por la empresa en 2012 -cuando se constituyó la sociedad mixta que presta actualmente el servicio- fue "incorrecta", ya que se incluyeron activos que estaban amortizados. Además, el consistorio barcelonés defiende que, en el momento de constituirse esta empresa mixta, Agbar no disponía de los "títulos habilitantes" para prestar el servicio de abastecimiento de agua domiciliario en Barcelona, y que varias sentencias del TSJC -que todavía no son firmes- anulan la constitución de la sociedad mixta por la falta de un proceso de concurrencia pública. El consistorio también estima que el lucro cesante de la suspensión del contrato, estimado por Agbar en 500 millones, podría ser finalmente una cifra menor.

Informe "desacreditado"

Agbar defiende que la valoración de los activos de la empresa mixta no puede trocearse como ha hecho el Ayuntamiento porque la gestión y las infraestructuras del servicio de abastecimiento de agua son metropolitanas y no únicamente municipales, según fuentes de la compañía, que también lamentan que el informe de los servicios jurídicos de Colau no es independiente, sino de parte. Además, recuerdan que la propia Área Metropolitana de Barcelona (AMB) "desacreditó" el estudio previo de Barcelona Regional que ahora esgrime el Ayuntamiento, dando por buenas las cifras de valoración estimadas por Agbar, cercanas a los citados 470 millones. La alcaldesa Colau intentó aprobar la municipalización del agua en Barcelona a través de una consulta popular, que el Consejo Municipal de la ciudad terminó tumbando, y tampoco tiene mayoría en el AMB para tirar adelante la medida.

