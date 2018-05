El mundo se juega 17 billones de euros en la lucha contra el cambio climático

Nº2, a que llamas sensatez?



El cambio climático no existe, de verdad lo crees así?



Muy mal vamos si todo es culpa de los socialistas, mientras la derecha se llena de orgullo camorrista.



El cambio climático es real y los Sres. de las finanzas se gastan miles de millones en campañas para desmentirlo.



Si no fuera verdad, no haría falta desmentirlo.



Las cuencas de vertido acuífero en ríos de la cuenca sur-este han sido para regar campos de gol promovidos por las derecha que ahora está procesada.



Sensatez? sensatez es ser mas culto y mas inteligente con las palabras esgrimidas, no solo por odio hacia una vertiente, con la cual comulgas.



De verdad, infórmate. Gracias