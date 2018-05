Ecoembes: "Cada español genera al año 450 kilos de basura, una barbaridad que debe acabar "

Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes. Imagen de Nacho Martín

Ecoembes, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la recogida de envases en España, acaba de presentar los resultados de su actividad en 2017. Un ejercicio en el que este tipo de residuos se ha consolidado como los más reciclados en España.

Sin embargo, el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, asegura que hay que seguir trabajando, y no solo para aumentar la tasa de reciclado de los residuos que gestiona esta entidad, sino todo los flujos de residuos urbanos.

En 2017, la recogida de envases domésticos creció un 3,5%, ¿están satisfechos con el resultado?

Las cifras están. Estamos viviendo una situación en la que la sociedad no es ajena y empieza a reclamar que ya no podemos seguir viviendo en un mundo en el que la sociedad del despilfarro siga siendo nuestro modo de vida. Por lo tanto, crecemos un 3,5% y estoy tremendamente satisfecho. Haber reciclado 1,4 millones de toneladas de residuos de envases es una buena cifra, sobre todo cuando lo pones en perspectiva y ves que desde el año 1998 no hemos parado de crecer. Son unos datos para estar satisfechos y orgullosos de la combinación: Ecoembes como impulsor de la economía circular que ha ocurrido en España y de la cual nos sentimos orgullosos de haber empezado a tirar y de estar tirando, a pesar de que los envases, de nuestra basura, solo son el 8%.

¿Qué otros datos del año 2017 destacaría?

Como decía, el año se ha cerrado positivamente. Hemos reciclado 1,4 millones de toneladas, lo que nos da una tasa del 77%, y todavía con visos de crecer. Ese crecimiento está haciendo que los envases tiren del carro necesario para alcanzar los objetivos de la economía circular.

La tasa de reciclaje se situó sobre el 77%, por encima de los objetivos europeos, pero lejos de otros países de nuestro entorno. ¿Qué hace falta?

Estamos ya más de 20 puntos por encima de la tasa actual que nos está marcando Europa. Ecoembes ha pasado a ser una empresa que es un modelo de soluciones. No ha sido fácil alcanzar el 77% y, comparativamente con Europa, a pesar de haber entrado más tarde, ha posicionado a España entre los siete primeros países en tasa de reciclado de envases de la UE-28. Eso ha sido a través de ser un modelo de soluciones, donde están 47 millones de personas, 8.125 ayuntamientos y 12.000 empresas, que están concienciadas de que esto es una necesidad. Y muy importante, hemos dado la entrada a más de 400 organizaciones civiles para hacer posible seguir creciendo año tras año.

¿Qué objetivos se ha marcado Ecoembes a medio y largo plazo?

Nuestro objetivo aspiracional es poder reciclar el 100 por cien de las envases, no hay ningún país que haya alcanzado el 100%. Nuestro objetivo no obstante es seguir creciendo. Queremos alcanzar, como hemos manifestado en nuestro plan estratégico, en el año 2020 el 80%, estaría por encima de lo que pide Europa para el año 2030, pero si podemos seguir creciendo, iremos a más. Para eso lo que nos hace falta es poder seguir trabajando en aspectos como la concienciación y la educación.

¿Qué otras medidas serían necesarias?

Urge incorporar la recogida selectiva obligatoria. Es increíble que todavía en Europa, y España, no tengamos todavía una imposición de reciclar, de recoger y separar nuestros residuos allá donde los generemos. Otra medida importante es lo que se conoce como el modelo de pago por generación, que en resumen es que el ciudadano solo pagará los impuestos de reciclaje por lo que no recicle, todo lo que recicle no tendrá que soportar ese coste. Tenemos que huir de sistemas de premios e ir a sistemas de primas. Cada español genera 450 kilos de basura al año, es una barbaridad y eso es con lo que hay que acabar. Y o empezamos a meter todos los flujos a reciclar, y no solo los envases, o no alcanzaremos los objetivos de Europa nunca.

¿Qué opina de la futura Estrategia Española de Econonía Circular?

Es un paso importante. España ha sido pionera a nivel europeo en lanzar una estrategia de economía circular, tras la publicación del paquete de economía circular de Europa. Lo que estamos pidiendo es que se preste especial atención a la necesidad de incrementar el reciclaje de todos los flujos de residuos, que se apueste un poco más por la educación y la sensibilización, y por su-puesto, que no dejemos de ir de la mano con el ente local.

¿Se plantean diversificar la actividad de Ecoembes hacia otros flujos de residuos?

No está en nuestra hoja de ruta. Nacimos al amparo de la Ley de Envases, en nuestra hoja de ruta está seguir creciendo, porque tenemos aún camino que recorrer.

Hace un año inauguraron The Circular Lab, ¿qué balance hace?

Más que positivo. Para nosotros es el Silicon Valley de la economía circular. Hace un año empezamos con apenas 20 iniciativas, 12 meses después estamos superando las 120 iniciativas, que se están investigando. Hoy The Circular Lab es un centro pionero a nivel de Europa.

¿El aumento de proyectos supone un incremento de la inversión?

Sí, en este primer año vamos a invertir 3 millones de euros de los 10 millones que teníamos que invertir a los 10 años. Ojalá tengamos que invertirlos ya en el segundo año. No nos hemos puesto ninguna limitación a cuándo se tienen que invertir. Todo lo que invirtamos será por el bien del planeta.

PUBLICIDAD