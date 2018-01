Se restringe el trasvase de agua desde la cuenca del Tajo hasta la del Segura

¿Se restringe?, si los pantanos NO tienen agua.



Hay que volver al Plan Hidrológico Nacional, interconectando los embalses con tuberías para trasvasar agua sobrante de algunos embalses y NO abrir compuertas para que se tire al mar, y llevarla a otros embalses más vacíos.



No se puede tirar al mar ni una gota de agua de los embalses, hay que interconectar las cuencas hidrográficas (embalses).