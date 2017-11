Ence asegura el futuro de la generación con biomasa

Ence Energía y Celulosa quiere ser más sostenible de lo que ha sido hasta el momento. Por ello, la empresa presidida por Juan Luis Arregui cuenta desde julio de este año con un Decálogo para la sostenibilidad de la biomasa como combustible, que garantizará la capacidad de renovación de la biomasa y la calidad del suelo. Además, la compañía no quemará rollizo de más de 10 milímetros ni empleará en sus plantas de biomasa madera cultivada de especies invasivas.

Ence utiliza siempre las mejores tecnologías en sus plantas de energía y las prácticas más avanzadas para asegurar un máximo respeto por el medioambiente. La pastera destaca que no competirá con otros posibles usos prioritarios de la biomasa, como son la alimentación del ganado, la construcción o la fabricación de muebles, tableros o celulosa. Asimismo, la compañía garantiza que no utilizará biomasa procedente de cultivos energéticos en tierras aptas para la agricultura y la producción de alimentos. En la misma línea, la compañía impulsará el máximo rendimiento energético mediante el aprovechamiento del calor útil residual de sus plantas para otras industrias y usos locales.

Recientemente, Ignacio Colmenares, consejero delegado de Ence, ha señalado que es necesario apoyar la entrada de renovables firmes y gestionables, como la biomasa, para aprovechar al máximo el potencial de España y lograr una transición energética efectiva. En este sentido, el consejero delegado ha resaltado que "la biomasa puede contribuir en nuestro país al menos con 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable firme, segura y gestionable", una potencia superior a la del parque nuclear español.

Ence aplica criterios de excelencia internacionalmente reconocidos en la gestión de masas forestales propias y los promueve en las de terceros, como FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Asimismo, cuenta con un Plan de Gestión que integra el aprovechamiento racional de todos los bienes y servicios de los montes, tanto productivos como ecológicos y sociales. En el marco del Sistema de Gestión Forestal, Ence elabora planes técnicos de gestión forestal, planes dasocráticos -de ordenación de montes- y el inventario Forestal continuo. Además, cada unidad de gestión dispone de un proyecto de ordenación en el que se definen los criterios, los objetivos y las prioridades de la gestión, se evalúan alternativas y se adoptan decisiones.

Todas estas herramientas permiten realizar un seguimiento de las actividades, incluyendo el empleo controlado de fitocidas, la verificación del estado sanitario de las masas forestales, la comprobación de las funciones protectoras y la consideración e inventario de las singularidades de cada monte. Con base en estas actividades se identifican y aplican medidas correctoras y preventivas.

Más de 5.700 hectáreas de la superficie gestionada por Ence están consideradas Montes de Alto Valor de Conservación, al presentar alguno de los tributos establecidos por FSC. Además, más de 11.700 hectáreas corresponden a espacios Naturales Protegidos, oficialmente declarados.

