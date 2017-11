Los países piden más esfuerzos frente al cambio climático

Es urgente que todos pongamos de nuestra de parte contribuir a salvar este planeta y no permitir que por nuestra malas decisiones poco interés dejemos de existir por culpa de otras personas no esta en las manos de los gobernantes y altos jerarcas esta en manos de TODOS nosotros disminuir los daños al ambiente y la reducción de CO2, ( pero las personas siguen comprando vehículos y más vehículos no siembrán arboles) las personas no reciclán en gran medida, no se esta protegiendo el agua y los recursos naturales, sigue la deforestación contra la reforestación. Tenemos que poner nuestra parte- antes de que sea demasiado tarde