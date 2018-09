Transformación digital, innovación y sostenibilidad, claves del futuro de la agricultura según Bayer

elEconomista Madrid

El futuro de la agricultura pasa por la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad, según la multinacional Bayer, que ha presentado dos plataformas de de agricultura digital para garantizar una producción sostenible.

Acompañado por agricultores, académicos, ONG's y expertos de la industria de todo el mundo, Bayer ha compartido hoy su visión del futuro de la agricultura, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración para ayudar a garantizar que la población en rápido crecimiento pueda alimentarse sin matar de hambre al planeta.

"Los agricultores están ávidos de innovación que les ayude a producir más con menos, y les permita garantizar un acceso adecuado a alimentos seguros, nutritivos y asequibles hoy y en el futuro", ha manifestado Liam Condon, miembro del Bayer Board of Management and President of the Crop Science Division, durante el encuentro Future of Farming Dialogue 2018, que se celebra desde ayer y hasta mañana en Monheim (Alemania).

Future of Farming Dialogue, el mayor evento público de la compañía desde que se unió con Monsanto el pasado 21 de agosto, reúne a líderes y grupos de interés del sector de la agricultura para discutir formas de hacer más sostenible el sistema alimentario mundial en beneficio de los agricultores, los consumidores y el planeta.

"Nuestro mundo se enfrenta a enormes desafíos, que incluyen el cambio climático, recursos naturales limitados y una población en crecimiento", ha afirmado Condon. "Creemos que la agricultura es una parte crucial de la solución y, por ello, contamos con un equipo global altamente cualificado que trabaja de manera responsable y colabora con socios estratégicos para encontrar mejores soluciones a estos desafíos".

Transformación digital

Condon ha señalado además que la transformación digital es una de las fuerzas impulsoras de la innovación, puesto que brinda a los agricultores formas completamente nuevas de examinar sus campos y les proporciona información y conocimientos que les ayudan a tomar mejores decisiones. En este sentido, Condon apunta que las herramientas digitales "han dado forma a muchas industrias y que estamos simplemente comenzando a ver lo que significa para la agricultura. Con el poder de las nuevas herramientas digitales y el análisis de datos, podemos ayudar a aumentar la productividad y la sostenibilidad de los agricultores".

Este mes, The Climate Corporation, una compañía subsidiaria de Bayer, lanzó comercialmente su plataforma de agricultura digital Climate FieldView, líder en la industria en Europa. La plataforma, también disponible en Estados Unidos, Canadá y Brasil, permite a los agricultores recopilar y visualizar fácilmente datos de campo, analizar y evaluar el rendimiento de los cultivos, y gestionar su variabilidad de campo a través de planes personalizados de fertilidad y siembra para optimizar la productividad de los cultivos.

Como parte del compromiso de la compañía para ayudar a los agricultores de todo el mundo a mejorar de forma sostenible la productividad con herramientas digitales, Climate ofrece actualmente a los pequeños agricultores en India, información y asesoramiento agronómico relevante a través del lanzamiento piloto de FarmRise Mobile Farm Care. Bajo esta premisa, la compañía tiene la intención de lanzar FarmRise en India en 2019, y cuenta con planes de expansión futuros para Asia, África y Sudamérica.

La plataforma digital de Climate es solo un ejemplo del tipo de innovación que Bayer pretende ofrecer a los agricultores. "En la actualidad, contamos con miles de empleados dedicados a la investigación y al desarrollo en todo el mundo, que son expertos en: mejora genética, biología, química y ciencia de datos", ha explicado Bob Reiter, Head of Research & Development for the Crop Science Division. "La creatividad combinada, el espíritu de colaboración y la pasión por el descubrimiento ayudarán a impulsar soluciones personalizadas para los agricultores y, al mismo tiempo, impulsarán nuestro negocio. Y es que la innovación disruptiva siempre sucede gracias a la intersección de varias disciplinas científicas".

Con previsiones de lanzamiento en 2019, el insecticida de aplicación foliar y al suelo para cultivos de arroz, maíz y horticultura Vayego es una innovación en la protección de cultivos que ofrece a los agricultores una amplia y multifacética gama de beneficios para el control de orugas destructivas, así como algunos escarabajos y plagas chupadoras.

En esta línea, los próximos lanzamientos incluyen múltiples variedades de semillas desarrolladas para evitar plagas y trabajar con herramientas de protección de cultivos para hacer que cada hectárea sea más productiva. Estas innovaciones incluyen semillas de soja de segunda generación protegidas contra insectos (una nueva generación de Intacta RR2 PRO) y un control de plagas en algodón contra Lygus y trips. Asimismo, el equipo de I+D de semillas de hortalizas también ofrece más de 200 nuevas presentaciones de variedades en 20 cultivos para mejorar las opciones de producción de los agricultores y los consumidores de todo el mundo a los que sirven cada año.

Sostenibilidad

Sin embargo, la innovación tecnológica por sí sola no será suficiente para ayudar al mundo a enfrentarse a los desafíos futuros en la agricultura. "Para contribuir de manera significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, debemos asegurarnos de que nuestro enfoque en la innovación no solo esté relacionado con la innovación tecnológica, sino también con la innovación social que debe ser inclusiva y promover un crecimiento verdaderamente sostenible e integral para las comunidades locales", ha afirmado Jesús Madrazo, Head of Agricultural Affairs and Sustainability for the Crop Science Division."Así pues, cuando pienso en la sostenibilidad, realmente se trata de cómo podemos, por ejemplo, ayudar a los pequeños agricultores en África o a los grandes productores de soja en los Estados Unidos o Brasil, a proteger la salud y la vitalidad de sus tierras para que puedan traspasarlas a la siguiente generación en un mejor estado que cuando las obtuvieron", ha destacado Madrazo.

La compañía también destaca su fuerte compromiso con la transparencia. Al dar acceso a estudios de protección de cultivos relevantes para la seguridad, Bayer quiere explicar qué hay detrás del registro de un producto de protección de cultivos y cómo se prueba la seguridad de dicho producto. "La confianza de la sociedad en el trabajo que hacemos nos permite continuar innovando y creemos firmemente que la transparencia es la base para construir esa confianza" ha concluido Madrazo.