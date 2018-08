La mezcla de colza con oliva por parte de Dcoop en EEUU provoca rechazo en el sector

Dcoop, la mayor cooperativa agraria española y el primer productor de aceite de oliva del país, está vendiendo en Estados Unidos a través de su marca Pompeian una mezcla de aceite de colza y de oliva virgen extra que se comercializa como si en realidad fuese aceite de oliva de máxima calidad al utilizar todos los atributos de referencia de éste, según publicó El Español. A este respecto, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Jaén, Cristóbal Cano, ha advertido de que "utilizar el buen nombre del aceite virgen extra para vender una mezcla con colza no es ni loable ni ético".

El producto, denominado OlivExtra Original, señala en su etiqueta que es una mezcla de canola oil (colza) y First Cold Press Extra Virgin Oil (oliva virgen extra de primera prensada en frío), con caracteres de gran tamaño.

Fuentes del sector citadas por el diario digital señalan que la proporción real de aceite de oliva virgen extra que contiene este producto es de apenas el 1% y que el resto es todo colza procedente de Canadá. En la etiqueta e información nutricional proporcionada a los distribuidores norteamericanos se señala que la proporción de colza de la mezcla es del 85%, añade la información.

"Pompeian comercializa en Estados Unidos otros productos similares en los que mezcla colza, semillas de uva y oliva virgen extra, enfatizando siempre la imagen del aceite de oliva como reclamo comercial", indica El Español. "Las fuentes consultadas señalan que un buen número de cooperativas aceiteras españolas, algunas de ellas integradas en la polémica cooperativa Dcoop, viven un malestar creciente por esta estrategia de Dcoop de banalizar el producto de oliva español en el mercado estadounidense, uno de los más rentables, vendiendo marcas que tienen una proporción mínima del original español".

El artículo asegura que el presidente de Dcoop, Antonio Luque, defiende la política de vender a cualquier precio y de cualquier manera el aceite español en Estados Unidos para dar salida a la creciente producción, pero son cada vez más los que se preguntan si es viable que el destino del aceite de oliva español sea la mezcla con otros de baja calidad y usar su buena imagen nutricional para vender esos productos alternativos.

Dcoop, a través de su participada Pompeian -que gestiona con la familia marroquí Devico-, lleva tres años presionando a la baja los precios del aceite de oliva en Estados Unidos y en estos momentos controla el 17% de las ventas a ese mercado, según los datos que facilita El Español. El número dos de Luque y ejecutivo del gigante cooperativo, Rafael Sánchez de Puerta, reconoció al diario que su posición en el país americano es inmejorable y que todas las críticas que recibe por su comportamiento comercial y de producción obedecen al enojo de la competencia con sus exitosas políticas.

Las ventas de Dcoop en EEUU superan las 30.000 toneladas y los precios medios del aceite de Pompeian están un 40% por debajo de otras marcas de multinacionales aceiteras españolas e italianas y hasta un 100% por debajo del precio aplicado por los aceiteros californianos.

Aceiteros españoles críticos con la actuación de Dcoop en el mercado y que alertan de las consecuencias futuras para el producto español señalan que "es suicida tirar los precios a la baja en un mercado con creciente demanda y capaz de asumir precios altos por el consumo de productos de gran calidad".

"NO ES ÉTICO"

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Jaén, Cristóbal Cano, ha advertido de que "no es ni loable ni ético" que la cooperativa agraria Dcoop comercialice en Estados Unidos una mezcla de oliva con colza canadiense como si fuera aceite virgen extra, en referencia a las informaciones de El Español.

"A nuestro juicio, esto no deja de ser una mala práctica comercial. No entramos en el fondo legal de la cuestión, porque está permitido que en el mercado americano se puedan comercializar mezclas, pero sí es verdad que no vemos algo loable ni ético utilizar el buen nombre del aceite de oliva, como se puede ver en la etiqueta, cuando realmente el porcentaje que tiene es mínimo. Se podría catalogar como publicidad que invita a la confusión e incluso engañosa", subrayó Cano.

El secretario general de UPA Jaén recalcó que "estas políticas comerciales hacen un flaco favor a todas las fuerzas que trabajan en la promoción del aceite de oliva virgen extra". "En la etiqueta del producto se ven aceitunas. Y si tú, como consumidor, ves aceitunas, piensas que lo que hay allí es aceite de oliva virgen extra. Si realmente no lo hay, no debe de ser una práctica comercial loable ni ética, a nuestro juicio", manifestó.

"Se lleva muchos años trabajando en la promoción y en la calidad del aceite de oliva virgen extra. Los productores han hecho grandes esfuerzos en las prácticas de cultivo, adaptándose para ser más sostenibles y adelantándose al periodo de recolección para que lleguen las aceitunas sanas. La almazara y la industria también han hecho grandes esfuerzos en modernizar sus instalaciones", explicó Cano.

Con respecto a las informaciones que señalan que la proporción real de aceite de oliva virgen extra que contiene el producto, según fuentes del sector citadas por El Español, es de apenas el 1%, frente al 15% que se indica en la etiqueta, Cano reconoció que también le han llegado esas informaciones, pero que no puede "hablar de algo que todavía está sin contrastar". "Sí es verdad que, a nuestro juicio, aun en el mejor de los escenarios, habría que indicarlo de una forma clara en la etiqueta, sin entrar en si es legal o no", añadió.

COMERCIALIZACIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS

"Desde UPA Jaén", apuntó Cano, "creemos que la línea debe ser otra y apostamos por la comercialización con buenas prácticas comerciales". El secretario general de la organización agraria pidió que "se prime la producción con los máximos estándares de calidad" y que se traduzca "en un precio en los productores".

Asimismo, reclamó que "toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta la distribución, los envasadores y, finalmente, el consumidor", tenga "un margen razonable en base al esfuerzo que pone cada uno de los actores", con el objetivo de que "el aceite de máxima calidad se abra hueco en el mercado internacional".

"Al final, lo que queremos es que, si de nuestra almazara saliera un oro líquido o un oro verde, que eso se traslade al consumidor y que no se utilicen prácticas comerciales que inviten a la confusión y que banalicen el aceite de oliva virgen extra", sentenció el secretario general de UPA Jaén.

04-AGO-18

