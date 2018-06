La pasión por la agricultura echa raíces en la Red

Enrique Palomo Valladolid

Más de 38.000 miembros forman parte de Agricultura Española, un grupo de Facebook que comparten experiencias y conocimientos. Es el bar del pueblo 4.0. a lo grande y ésta es su historia.

Las mejoras cosas de la vida nacen de la pasión, y de la pasión por la agricultura, nació Agricultura Española, el foro sobre el sector más importante de España. Fundado por Chema Mateo Molina (Martorell, Barcelona) en la red social Facebook, este grupo que alcanza ya la cifra de casi 40.000 usuarios no lo creó un agricultor sino no un enfermero enamorado de los tractores y el campo. Seguidor de este sector, Molina abrió este grupo a finales de 2013 y metió a tres agricultores amigos suyos con los que compartía afición, cinco años después, Agricultura Española es el foro sobre el campo donde los agricultores de todo el país comparten su experiencias, preocupaciones, consejos y problemas. Un universo en torno a la agricultura que cualquier productor conoce y al que pueden acceder desde su móvil, ordenador o tableta.

"El espaldarazo definitivo al grupo vino de la mano de la generalización de los Smartphones hace dos años, donde pasamos en muy poco tiempo a 30.000 usuarios", explica José María González Martín, agricultor en Villoruela (Salamanca), otro de los administradores de este grupo. Este foro en sus inicios era más familiar, público y abierto pero el boca a boca y el éxito, hizo que sus administradores tuvieran que poner unos límites para que no se les fuera de las manos y se respetase el espíritu con el que nació. En la actualidad es un grupo cerrado en el que se puede entrar respondiendo a tres sencillas preguntas. "Hay unas normas de convivencia y no se toleran las faltas de respeto. La publicidad no tiene cabida y si hay un anuncio de venta es obligatorio poner el precio, si no, se elimina", comenta José María González Martín.

Herramienta de información

El grupo funciona porque es una herramienta más en el trabajo de los agricultores de hoy en día. Uno de los temas más comunes son las preguntas sobre las nuevas tecnologías. "Es una ventaja inmensa poder consultar con alguien cualquier duda o problema que te surge. Muchas personas han pasado por lo mismo que tú y te dan la solución casi inmediata evitándote el tener que ir a visitar el concesionario", señala este agricultor salmantino.

El grupo también es una fuente de información enorme que muchos agricultores utilizan para saber cómo vienen los mercados y las cosechas para poder tomar en todo momento las mejores decisiones. "Es una herramienta de información inagotable, a mí me sirve para saber, por ejemplo, cómo evoluciona la campaña de arranque de patata y que debo hacer con mi producción. También he conocido por el grupo maquinaria que ni sabía que existía y que después he comprado porque me venía muy bien para mi explotación", comenta José María González Martín.

Para hacerse una idea de lo que mueve este grupo basta con coger las estadísticas de una semana tipo. En solo siete días, el Grupo de Agricultura Española puede registrar 30.300 reacciones y unos 8.000 comentarios. El día de más actividad es el jueves y la hora, las 11 de la noche cuando casi todo el mundo ha terminado sus labores y se mete en internet a comentar. El espíritu de colaboración lo capitaliza todo de manera que ese "echarse una mano los unos a los otros" tan propio de los pueblos se traspasa a la red. "La gente responde masivamente cuando alguien necesita ayuda o resolver un problema para que, entre todos, por muy lejos que estés, solucionarlo. No solo averías o dudas sobre un cultivo, también si una casa comercial, concesionario o empresa ha hecho una jugarreta. A veces, incluso es un director general el que entra en la conversación y resuelve el problema", explica Chema Mateo Molina.

Un caso particular fue la respuesta del grupo para ayudar a Eduardo Gómez Pisonero, un agricultor de Olombrada (Segovia) que perdió una pierna mientras intentaba limpiar el sinfín de la cosechadora. "La gente se volcó con él para ayudarle acceder a una prótesis mejor que la que tenía para que pudiera seguir dedicándose a su profesión. En cuanto surgió la idea se recibieron unas 200 donaciones", detalla Mateo Molina.

En la actualidad, ante la gran cantidad de gente que lo forman, el grupo lo administran cinco personas, los citados Chema Mateo Molina; José María González Martín; además de Miguel García de la Fuente, de Fontanar (Guadalajara); Alejandro Arronte, de Loredo (Cantabria) y Ángel Caralt, de Vic (Barcelona). Cada uno de una zona característica para que todo el territorio esté representado.

El fenómeno de lo que supone este grupo ha hecho que, hasta mucha gente mayor, sin tener idea de ordenadores, se haya incorporado a Facebook solo por poder entrar el grupo y compartir experiencias. En cierta medida, este grupo está ayudando mejorar nuestra agricultura y está cambiando la vida de muchos. Entre ellos, la de Chema Mateo Molina, el fundador, que tras comprar un tractor de segunda mano y publicarlo en el grupo, entró en contacto con el que hoy es su jefe y ahora trabaja en una herrería en donde está muy en contacto con la maquinaria agrícola.

Sin sitios para reunirse

Agricultura Española tiene su propio merchandising. La idea surgió con motivo de la Feria FIMA de Zaragoza para que los miembros del grupo pudieran identificarse y conocerse. Tienen camisetas, pegatinas, monos de trabajo... "A veces se ha propuesto hacer una quedada, pero lo hemos tenido que desechar porque nos desbordaba. Se intentó en Salamanca y en una noche se apuntaron 800 personas. Imagínate si se llega a hacer durante la Feria de Zaragoza como se ha pedido, no tendríamos espacio para albergar a tanta gente", explica José María González.