La cosecha de cereal crecerá más de un 50 por ciento en un contexto alcista de precios

Enrique Palomo Valladolid

Tras un año catastrófico, la campaña de cereales en España se presenta como una de las mejores de los últimos años gracias a las intensas lluvias y en un contexto optimista para los precios por la reducción de la producción en Centro Europa y países como Rusia y Ucrania.

El sector del cereal ha vivido unos días intensos marcados por los avances de cosecha publicados por varios organismos en España y el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Tras seis años donde la producción mundial de cereales ha estado por encima del consumo, esta campaña, la previsión es que se invierta la tendencia y la demanda esté por encima de la oferta mundial de cereales.



Según los datos ofrecidos por el Consejo Internacional de Cereales para esta campaña 2018-19 está prevista una cosecha de unos 2.089 millones de toneladas frente a un consumo que se espera de 2.136 millones. Un cambio de situación que puede traer algo de tensión al alza a unos mercados que estaban muy "relajados" ante la disponibilidad de stocks para cubrir la demanda existente.

Por primera vez en seis años y ante una cosecha mundial que se prevé menor, los países tendrán que recurrir a los excedentes de sus últimos años. A día de hoy, existe un cierto riesgo de reducción de la producción a nivel mundial, la estimación del USDA nos da esta visión debido a la caída de la producción de trigo en Rusia, principal país exportador, debido a la climatología. Además, parece que existen problemas en los trigos de EEUU y hay cierta preocupación por el centro y este europeo.

En Alemania, el sector espera una reducción significativa de la producción de trigo debido a la falta de agua y las altas temperaturas.

Mientras que Rusia y Ucrania están teniendo una climatología con unas temperaturas anómalas para estas fechas por encima de las habituales que pueden condicionar la cosecha de trigo a la baja", explica Roberto Martín, director comercial del Grupo AN en Castilla y León.

Con estos datos, es más que probable que la exportación de cereales de Rusia descienda con respecto al año pasado, lo que generará incertidumbre en los mercados y ante una menor oferta suban los precios. Otro factor importante de cara a los precios va ser la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y China. El país asiático puede condicionar la oferta y demanda del mercado internacional dependiendo de si activa o no su política de aranceles a las importaciones. "Si China decide no imponer aranceles a las importaciones de cereal habrá menos oferta en los mercados y por lo tanto subirán los precios", vaticina Martín.

Con respecto al maíz, en EEUU, de momento, este cultivo se encuentra en muy buenas condiciones, motivo de la pérdida de más de un 6 por ciento de la cotización desde finales de mayo. Donald Trump ha rechazado un acuerdo de RFS -mandato de Estados Unidos de etanol, conocido como el Estándar de Combustible Renovable o RFS- que permitía que el etanol exportado fuera elegible para créditos de biocombustibles permitiendo las ventas de E-15 durante todo el año. En China, la sequía continúa extendiéndose por el norte del país, donde se produce el 40 por ciento del maíz, un dato a tener en cuenta. Mientras que, en Brasil, los agricultores de maíz vendieron el 46 por ciento de sus cosechas en comparación con el 50 por ciento del año pasado. La soja también sigue pendiente de la falta de acuerdo entre China y Estados Unidos, aunque presenta un buen desarrollo en EEUU.

En nuestro país, las cosechadoras por fin entraron en el sur después de tanto retraso y los primeros datos confirman las previsiones. La cosecha de cereales de 2018 será muy buena gracias a unas precipitaciones generosas que tardaron en llegar, quedándose cerca de las cifras récord de 2016 donde alcanzamos 23.788.876 toneladas y las históricas de 2013, donde llegamos a los 24.108.430 millones de toneladas, en ambos casos incluido el maíz. "Las lluvias fueron abundantes, pero no uniformes, tuvimos un otoño y principio del año sin apenas precipitaciones lo que obligó a una siembra en seco que junto con el poco abonado de las tierras en esa época impedirá que lleguemos a nuestros techos de producción quedándonos en unos 20.603.589 millones sin incluir el maíz", comenta José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE).

La campaña lleva retraso por lo que este año las previsiones son más aventuradas. A principios de junio lo normal es que se hubiera cosechado prácticamente todo en el sur, pero hasta el 6 de junio no habían entrado las máquinas. Los primeros registros en Andalucía confirman que habrá de media un 50 por ciento de cosecha más que el desastroso año pasado.

"En tierras pobres estamos sacando entre 3.500 y 5.000 kilos por hectárea de cebada cuando el año pasado las cifras oscilaron entre los 600 y 800 kilos por hectárea. En las buenas estaremos sobre los 4.500 y los más de 6.000 kilos por hectárea del que abonó en condiciones", explica Manuel Aguilera, agricultor en Marchena y Osuna. La calidad y rendimiento de la cebada este año es buena, no así la del trigo, que, a pesar de no haber empezado la recolección, por lo que se ve, puede deparar alguna que otra sorpresa. "En producción ira bien, pero en calidad tendremos menos de la esperado porque tras un año desastroso y otro que apuntaba en la misma dirección por la escasez de precipitaciones, no se abonó lo necesario y al campo no le engaña nadie", comenta Aguilera, también gerente de la empresa de servicios agrícolas Semillas y Servicios.

Según las previsiones de ACCOE, esta campaña habrá un sensible crecimiento medio en los rendimientos, con 3.760 Kg/Ha frente al 2.350 kg/Ha del pasado año. "Aunque notable en general, destaca el importante aumento de producción media en Castilla y León, cuyas cifras pueden duplicar a las obtenidas en 2017", apunta Álvarez.

Las expectativas indican que la cosecha será un 56,82 por ciento superior a la del pasado año, quedando en resumen así: trigo blando: 69,27 por ciento más; trigo duro: 39,58 por ciento; cebada: 62,44 por ciento; avena: 19,44 por ciento; centeno: 138,31 por ciento y triticale/otros: -3,91 por ciento.

También, en estos días Cooperativas Agroalimentarias de España realizaba una primera estimación de la cosecha de cereales de unos 22,5 millones de toneladas, lo que supone un 45,4 por ciento más con respecto a la pasada campaña. Según Cooperativas Agro-alimentarias de España el rendimiento medio estará "en 3,85 t/ha, muy similar a la cosecha de 2016, 3.88 t/Ha y algo inferior al rendimiento de la cosecha récord de 2013 que fue de 3,91 t/Ha". Según Roberto Martín del Grupo AN, "en general, puede haber más rendimiento con las últimas lluvias de junio y si el ciclo finaliza correctamente podríamos ir a casi 7 millones de toneladas en trigo y 9,6 millones de toneladas en cebada, cercano a lo cosechado en el año 2016". Con la posible mejoría de cereal "gracias a las últimas lluvias diría que podríamos alcanzar un incremento del 65 por ciento sobre el año anterior".

Por su parte, ASAJA prevé una cosecha de cereales de invierno de 17 millones de toneladas -algo más de 20 millones si se incluye el maíz-. El incremento de producción se debe a las buenas perspectivas de cosecha que se prevén en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

España seguirá importando

El presidente de la sectorial de Cereales, Pedro Gallardo apunta que los ingresos de los agricultores gracias a esta cosecha de cereales de invierno se incrementarán, aunque también lo han hecho sus gastos porque la abundante lluvia "limpió el abonado" y ha hecho falta volver a tratar el campo con funguicidas y herbicidas, con un "coste extra" para el agricultor. Gallardo asegura que "el principal" hándicap seguirá siendo el precio que recibe el agricultor, que es "el de hace 30 años". Al margen de unas cifras más o menos optimistas, la realidad es que, un año más, España tendrá que importar sí o sí entre 30 y 35 millones de toneladas de cereales ya que seguimos siendo un país deficitario.