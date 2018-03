Tejerina: "José Luis Iranzo será siempre un referente para cualquier ganadero o agricultor del siglo XXI"

La ministra de Agricultura ha destacado la "vocación y amor por el campo" y el incesante trabajo en beneficio de todos los agricultores y ganaderos aragoneses y españoles de José Luis Iranzo, asesinado junto a dos agentes de la Gaurdia Civil.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha clausurado el acto de homenaje al ganadero de COAG, José Luís Iranzo, donde ha expresado el respeto y reconocimiento de todo el Gobierno hacia Iranzo y los dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados hace tres meses en Teruel.

En su intervención, la ministra ha señalado que José Luis "será siempre un referente para cualquier ganadero o agricultor del siglo XXI" y un ejemplo de solidaridad y entrega para cualquier persona. También ha destacado su vocación y su amor por el campo, así como su incesante trabajo en beneficio de todos los agricultores y ganaderos, y su contribución a que España avanzara hacia una agricultura dinámica y moderna, adaptada a los nuevos tiempos.

Asímismo, García Tejerina ha indicado que Iranzo, desde sus comienzos como joven pastor, "supo defender los intereses de los ganaderos y agricultores aragoneses y españoles, tanto a nivel nacional como europeo". Entre otras responsabilidades, formó parte de la Comisión Ejecutiva nacional de COAG, fue Coordinador estatal del Área de Juventudes Agrarias de COAG, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG Aragón, y Presidente de la Cooperativa Agrícola de Andorra. "José Luis estuvo más de 20 años representando el medio rural y el sector primario, y supo poner en valor la gran importancia que tienen y merecen la agricultura y la ganadería", ha añadido.

Además, la ministra ha valorado el profundo conocimiento que tenía Iranzo de los retos a los que se enfrenta el sector y su "incansable defensa" del modelo social y profesional de la agricultura y la ganadería extensiva de ovino, a nivel nacional e internacional. Según la ministra, Iranzo "supo ver que este tipo de ganadería es fundamental para los tiempos en los que vivimos y para la defensa y el desarrollo de los territorios rurales".

Por último, García Tejerina ha reconocido el trabajo que desarrolló Iranzo para el reconocimiento social del pastoreo, de la calidad de sus productos y de los servicios ambientales y sociales que ofrece al territorio y a la sociedad. En definitiva, "José Luis será siempre recordado por su trabajo, que día tras día desempeñaba con esfuerzo y dedicación, y por su solidaridad con sus compañeros".

En el acto, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado que la justicia actúe con la máxima contundencia posible contra el autor del triple asesinato de Teruel que, el pasado 14 de diciembre, asesinó al joven ganadero José Luis Iranzo y a dos Guardias Civiles. "La justicia no puede permitir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas".

Premio conmemorativo

Así lo ha expresado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, durante el multitudinario homenaje al ganadero José Luís Iranzo que este mediodía se ha celebrado en el Lucernario del Ministerio de Agricultura. Durante su intervención, Blanco ha subrayado la extraordinarialabor sindical y profesional de Jose Luís Iranzo, a pesar de su juventud. "Encarnaba la pasión en dos caras de la misma moneda: sindicalismo comprometido e intensivo y al mismo tiempo sus cultivos y pastoreo extensivos, comprometido con la sostenibilidad".

En este sentido, el máximo responsable de COAG estatal ha anunciado que la organización ha decidido instaurar un premio conmemorativo, con carácter periódico, en recuerdo de José Luis Iranzo. El galardón, que tendrá su nombre, reconocerá a personas o entidades que se distingan por sus valores de solidaridad y compromiso firmes en defensa de los hombres y mujeres del campo y del medio rural.

Por su parte, el secretario general de UAGA-COAG Aragón, José Manuel Penella, ha afirmado visiblemente emocionado, que Jose Luís estaba llamado a ser su relevo natural en la próxima Asamblea General de la organización, lamentando la irreparable pérdida para el sindicalismo agrario, el medio rural y familiares y amigos.

Durante el homenaje, también han intervenido el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona y el Coordinador nacional de Juventudes Agrarias de COAG, Marcos Garcés. Ambos han elogiado la figura del ganadero turolense, destacando su ardiente defensa de los agricultores y ganaderos. En palabras de Olona, "un rebelde sensato".

La jornada se ha completado con una charla-debate que, bajo el titulo"El pastor del siglo XXI ganadería extensiva, sostenibilidad y desarrollo rural", ha puesto de relieve los beneficios del pastoreo de ovino para el mantenimiento de la biodiversidad, la fijación de población en la España rural y la producción de una carne sana, sabrosa y sostenible. El interesante debate ha estado moderado por el periodista agroalimentario, César Marcos, y ha contado con la participación de la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, Francisco Marcén, Presidente de la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), Marian Ramo, doctora veterinaria, especialista en ganadería extensiva y trashumancia y José Luis Lasheras, ganadero de ovino y responsable del sector ovino en UAGA-COAG Aragón.

El homenaje ha contado con la intervención de la viuda de Jose Luís Iranzo. En un emotivo discurso, Eva Febrero ha agradecido a todos los presentes su apoyo y cariño, instando a trabajar juntos "para que el fallecimiento de Iranzo no caiga en saco roto y sirva para reivindicar con más fuerza los recursos necesarios para vivir con dignidad en el medio rural". "Un medio rural vivo necesita gente y, seamos sinceros, vivir en zonas despobladas es durísimo, por lo que si queremos gente en el medio rural habrá que darles servicios, habrá que darles oportunidades y, por la parte que me ha tocado sufrir, hoy más que nunca, habrá que darles seguridad. Porque si no se mira hacia el futuro sólo hay provisionalidad y ese es el fracaso de una sociedad que no invierte en las nuevas generaciones", ha subrayado.

El homenaje ha sido organizado por COAG y UAGA en colaboración con las revistas Mundo Ganadero y Revista Alimentaria.

