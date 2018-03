Fernando Salamero: "Afortunadamente, en la DOC Rioja ya no hay tensiones territoriales"

Orgulloso de su condición de alavés, nació en la localidad de Elciego, Fernando Salamero atesora una larga trayectoria en el mundo del vino que le ha valido el respeto de bodegueros y viticultores.

Vinculado familiar y profesionalmente a la bodega Marqués de Riscal desde 1974 de la que hoy es director general financiero, desde hace siete meses preside el Consejo Regulador de Rioja, y en este tiempo ha conseguido apaciguar las turbulentas aguas que agitaron a la principal Denominación de Origen vitivinícola de nuestro país por la amenaza de escisión de las bodegas de Álava. Ahora, asegura que ya no hay tensiones territoriales y apela a la unidad "para, entre todos, seguir avanzando y defendiendo la marca".

¿Cómo ha cerrado el sector en ventas 2017? 2017, a pesar de haber sido un año muy complejo, nos ha dejado unos resultados de comercialización satisfactorios gracias a un ligero incremento en el volumen de las ventas y la consolidación del crecimiento en exportación y en valor que veníamos consiguiendo durante los dos últimos años. El consumo de los vinos de Rioja se mantiene estable; el mercado interior decrece ligeramente respecto al año anterior y en el mercado exterior, Rioja aumenta sus ventas en un 4,39 por ciento donde observamos, además, que crece en valor en términos similares, con una mejora de prácticamente el 2 por ciento en precio. Destacamos el comportamiento de los vinos blancos de Rioja, que siguen manteniendo una evolución muy positiva y confirmando que la denominación está alcanzando los objetivos prioritarios que se había marcado nuevamente para este periodo. Los blancos crecen un 16 por ciento en 2017, sobre todo en el ámbito internacional donde el crecimiento con respecto al ejercicio anterior es de casi un 25 por cietno. Por otro lado, los vinos rosados siguen demostrando que el interés sobre los mismos no es una moda pasajera y aumentan, casi un 6 por ciento, con respecto a 2016. Se mantiene estable, también, el consumo de vinos tintos de Rioja. Así, cerramos el año logrando un ligero incremento del valor de las ventas con un volumen de comercialización de más de 284 millones de litros, un 0,64 por ciento superior al año pasado, con presencia en más de 130 países y destacando el comportamiento de las ventas con un crecimiento en países como Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Holanda, Bélgica, Irlanda o México. Reino Unido crece también a pesar de la incertidumbre que podía generar el Brexit. Por el contrario, Alemania decrece, moderadamente, en 2017, posiblemente debido al reposicionamiento en dicho mercado por el alza de los precios.

La vendimia ha sido más corta por razones climatológicas. ¿Qué balance hacen desde el Consejo Regulador?

Efectivamente, desafortunadamente la meteorología en 2017 fue bastante adversa afectando a las expectativas de producción, aunque no llegó a alterar nuestro equilibrio, clave para la sostenibilidad y certidumbre que exige el mercado. Eso es lo más importante. Será recordada como la cosecha más temprana de la historia de Rioja -se situó la producción total en torno a los 349 millones de kg. de uva, más corta que la de los años anteriores-, pero también por unos resultados muy satisfactorios respecto a la calidad de los vinos elaborados. Las mismas condiciones propiciaron un fruto de sanidad excelente, maduración óptima y las previsiones cualitativas, con más del 70 por ciento de las muestras de la cosecha evaluadas y representativas del total de 250 millones de litros amparables, nos hacen ser muy optimistas, por lo que puede tratarse de una cosecha memorable.

¿Cómo se han comportado los precios de la uva? ¿Se trasladará a la venta de vinos?

La relativa escasez ha provocado una lógica apreciación de la materia prima, tanto en uva como en vino, lo que es lógico que se repercuta, según estime cada operador en el producto final. Lo que en todo caso debe presidir estos comportamientos es la sostenibilidad y certidumbre para la cadena. Hay que evitar comportamientos erráticos e imprudentes que terminarían dañando al negocio.

Crecimiento ordenado

Tras dos años de limitaciones, el Consejo Regulador ha pedido que no se plante viñedo en 2018. ¿Por qué?

El objetivo de este acuerdo es claro: defender el crecimiento ordenado de la masa vegetal del conjunto de nuestra Denominación para poder así satisfacer la demanda del mercado, contentando a su vez a todas las partes que integran el sector. Para ello es importante que los criterios de reparto se atengan a lo que éste demanda y de ahí el aplazamiento de esta decisión hasta que se han producido cambios normativos, que esperamos no sean los últimos. Queremos garantizar la continuidad del modelo de desarrollo sostenido ante la amenaza que representa el nuevo sistema de autorización de plantaciones de viñedo, que entró en vigor en enero de 2016, tras la última reforma de la OCM del Vino.

Llegó al cargo en un momento en el que había riesgo de escisión por las tensiones territoriales. ¿Se ha despejado el fantasma del cisma?

Yo creo que, afortunadamente, ya no hay esa tensión territorial de la que habla y estamos en un momento clave para seguir avanzando, entre todos, y defendiendo nuestra marca. Tal y como dije en junio de 2017 cuando me nombraron presidente, la nueva realidad que inspira la Denominación es la mejor apuesta de futuro para todos nuestros operadores y así se ha visto con los movimientos de los últimos meses. Recalco que es una realidad de y para todos los que componemos el sector ya que dudo mucho que alguien no comparta este objetivo que ha sido, y es tan consensuado por las diferentes asociaciones que nos sentamos a dialogar en la mesa -del Pleno-.

Viñedos Singulares

¿Cree que la aprobación de las nuevas categorías de viñedos singulares pondrá fin a la crisis o hay variables políticas en el conflicto?

La aprobación de la nueva indicación Viñedo Singular nace de la mano de un sector que tiene en su ADN la búsqueda de mejora continua, por lo que dimos un paso más y dimos respuesta al interés del mercado por obtener más información sobre la procedencia de los vinos. Seguimos tomando decisiones que van a constituir argumentos de valor en el medio plazo y eso siempre es positivo para Rioja. Con esta nueva indicación se muestra, y se certifica, un paraje concreto. Se concilia así el interés tanto de los elaboradores por poner en valor este tipo de vinos, que ya estaban ofreciéndose al mercado, como de los líderes de opinión y consumidores finales que demandaban una mayor información en la propia etiqueta. Esta información adicional -vinculada directamente al terruño- refleja la gran diversidad del actual panorama vitivinícola de Rioja. Las decisiones adoptadas en 2017, año de cambios en la Denominación, van a cimentar el futuro de los próximos ejercicios y constituyen la mejor base para preservar el éxito que Rioja atesora en las últimas décadas.

Es el primer presidente alavés al frente del Consejo. ¿Cree que ha pesado su condición de alavés en su elección?

Creo que ha pesado más mi trayectoria... Ser alavés, que lo soy y lo digo con mucho orgullo, es circunstancial. Llevo siendo vocal del Consejo Regulador desde el año 1982 y para mí es un reconocimiento y un honor presidir esta institución. Cualquiera de los que estamos en el Pleno podría hacerlo porque sabe lo importante que es para todos el sentirse parte de Rioja. Nuestra organización bodeguera comprende todo el territorio de la Denominación.

Según el presupuesto aprobado se van a promocionar las "distintas menciones geográficas". ¿Quiere esto decir que se van a promocionar los vinos de Rioja alavesa?

Por supuesto, estamos trabajando en estos temas y trabajaremos en su promoción, al igual que llevamos haciéndolo desde la regulación de la indicación de la subzona en 1998. Llevamos informando sobre la actualización de estas figuras varios meses y son parte fundamental de nuestras campañas de promoción, aunque debemos ser pacientes y ver cómo se comportan estos vinos cuando lleguen al mercado, para entonces seguir cuidando los detalles de los mensajes y las herramientas de comunicación que utilizamos, tal y como ya hicimos en su momento con la promoción de los vinos blancos. Los vinos de zona y municipio constituyen argumentos de comunicación y valor que indudablemente acompañarán a los vinos de viñedos singulares y los vinos espumosos de calidad, pero siempre enriqueciendo nuestras actuales categorías. Recordemos que las acciones de divulgación y promoción tienen como objetivo seguir generando valor para todo el conjunto de la Denominación.

El cambio climático amenaza la agricultura y todos coinciden en que afectará especialmente al viñedo. ¿Desde el Consejo se están preparando estrategias?

Hay una evidente sensibilización con este tema y la vitivinicultura riojana es cada vez más sostenible. El liderazgo que ostenta le permite estar a la vanguardia de proyectos de investigación e iniciativas que pretenden paliar y combatir de un cambio climático muy cercano al desorden.

En materia de internacionalización, ¿cuáles son los mercados en los que se quieren centrar este año y por qué?

En 2017 destacamos el comportamiento del mercado español que se ha convertido, junto a Estados Unidos, en destino prioritario de la inversión promocional, dada la importancia y buenas expectativas de crecimiento que ofrecen. Además, en 2018 el Consejo Regulador llevará a cabo campañas de promoción en mercados donde Rioja ya tiene una presencia destacada con el fin de incrementar el valor de las exportaciones. En el caso de mercados maduros nos centramos en Reino Unido, Alemania, México, Irlanda, Canadá y Suiza y, con el fin de favorecer una mayor inclusión en mercados emergentes, desarrollamos campañas en China y Rusia. Como curiosidad, este año tendremos acciones puntuales en dos nuevos mercados de oportunidad: Dinamarca y Holanda.

No descartamos alianzas

Algunas denominaciones, como Rueda y Ribera del Duero, se han aliado para abordar conjuntamente grandes mercados exteriores. ¿Es una estrategia que puede aplicar también Rioja?

No debemos descartar ningún proyecto que pueda beneficiar a Rioja. En el caso citado existe una complementariedad territorial que no concurre en el ámbito de Rioja, pero nuestra Denominación, siempre orientada al mercado, nunca ha desaprovechado las buenas oportunidades.

En materia de digitalización y venta a través de Internet, ¿cómo se encuentran las bodegas de Rioja?

Es complicado saber cómo se encuentran las bodegas ya que no hay una herramienta exacta que nos permita medir la venta digital de vino, pero la compra online es un negocio en crecimiento y las bodegas van, poco a poco, sumándose a esta tendencia. Según datos del portal especializado BodeBoca, la cesta media de compra online de vino se ha incrementado en un 21 por ciento en los últimos años y casi un tercio de las ventas se hacen a través de dispositivos móviles. Rioja ocupa el primer puesto con un 20 por ciento de las compras por lo que, está claro, que estamos haciendo las cosas bien.

El enoturismo, además de una fuente de ingresos y un buen canal de venta, crea marca. ¿Tiene Rioja mucho camino por recorrer?

Desde luego, el enoturismo en Rioja es nuestro gran reto de futuro. Casi un 25 por ciento del PIB de nuestra región viene del sector, incluyendo, claro está, los servicios enoturísticos. Por lo tanto, es importantísimo que sigamos generando valor, tenemos que seguir siendo referentes en enoturismo de calidad para cimentar el éxito de nuestra Denominación. Rioja tiene que perseguir siempre la excelencia y así seguiremos haciéndolo.

