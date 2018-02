Unión de Uniones pide una Ley de Cambio Climático que cuente con los agricultores y ganaderos

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuente más con los agricultores y ganaderos y habitantes del medio rural que gestionan el 90% del territorio y que serán los que sentirán antes y con mayor contundencia las consecuencias del mismo.

De acuerdo con los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la agricultura y la ganadería representan a nivel europeo de algo más del 10% de las emisiones globales, resultado de una reducción del 24% que se dio entre los años 1990 y 2012.

No obstante, la organización considera que todos los sectores de la sociedad pueden y deben hacer más, y reconoce que el sector tiene un gran reto por delante, ya que la población no para de crecer y la demanda de alimentos, según la Agencia, aumentará en un 70% en las próximas décadas.

En este sentido, la organización reclama fórmulas que ayuden a ahorrar emisiones a través de una mayor eficiencia energética, posiblemente menor laboreo y técnicas más eficaces y ahorradoras de agua para el regadío.

Maquinaria más nueva y menos emisoras de gases nocivos, una mayor electrificación rural que permita sustituir motores de combustibles fósiles por bombas de riego, secadoras, alternadores, o calefacciones de granjas necesitarían un Plan RENOVE de maquinaria mucho más ambicioso que los anteriores. Al tiempo, deberían removerse los obstáculos económicos en forma de peajes y los legales para fomentar la generación de energía para autoconsumo mediante fuentes alternativas, sostenibles y no contaminantes.

Por otro lado, también insiste en que es importante concienciar a la sociedad sobre una alimentación sana y saludable a través de planes educativos en los colegios, junto con el fomento del consumo de proximidad contribuirá reducir igualmente las emisiones por transporte

Asimismo, Unión de Uniones considera que los agricultores y ganaderos también tienen que adaptar sus cultivos y producciones, en la medida de lo posible al cambio climático y que esta cuestión no está ni mucho menos investigada ni lo suficientemente tratada y es algo que se necesita planificar. "La improvisación y falta de investigación puede costarnos muy cara como sector y como país", afirman desde la organización.

Igualmente, la organización agraria pide que en la nueva PAC se incluya el cumplimiento de las mismas condiciones para todos los que participan y acceden al mercado europeo y no se favorezca a quienes no produzcan con los mismos criterios de sostenibilidad. "Si se nos piden ciertas condiciones a la hora de producir, no es admisible que luego, a quienes se saltan a la torera todos los protocolos y compromisos ambientales, o deciden salirse de los acuerdos internaciones que obligan a la reducción de emisiones como Estados Unidos y otros países, se les permita luego el acceso sin aranceles a nuestros mercados y consumidores con unos productos más baratos porque están producidos sin un mínimo respeto medioambiental", concluyen desde Unión de Uniones.

