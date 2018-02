A propósito de la polémica sobre el sector porcino

¿Qué sector? . El cerdo no es un sector es un animal, un ser vivo, tiene vida propia, vida independiente del propósito egocéntrico que queramos asignarle, ... es más, es un animal semejante a los seres humanos, no es un caracol, lo que no quiere decir que los caracoles no tengan valor como seres vivos, ... si nos damos cuenta de esta cosa tan sencilla, que el cerdo no es un mero producto para nuestro disfrute sino un ser vivo, del significado y la belleza de ello, ... no sé si habría que matarlo, cada uno sabe de lo que tiene que alimentarse, pero desde luego no lo matarían para adornar una ensalada, ...