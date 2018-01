"ANFFE: 40 años asegurando la fertilización de calidad"

Javier Goñi del Cacho, presidente de ANFFE

ANFFE es una organización profesional que agrupa a los principales fabricantes españoles de fertilizantes y a productores extranjeros con representación permanente en España, y cuya misión es, entre otras, el fomento de la fertilización de calidad que contribuya a una agricultura productiva sostenible.

Fue fundada en 1977 y, por lo tanto, en 2017, se ha conmemorado el 40 aniversario de su constitución. Sus miembros actuales son: Asturiana de Fertilizantes, Eurochem Agro Iberia, Fertiberia, Fertinagro Biotech, Fertisac, ICL Fertilizers (Iberpotash), Mirat Fertilizantes, Profersa, Repsol, Timac Agro España, Ube Corporation Europe y Yara Iberian, así como Incro, empresa de ingeniería dedicada al diseño de plantas de fertilizantes.

El conjunto de las empresas de ANFFE dispone de 18 plantas productivas en España, con una capacidad de producción de 7,3 millones de toneladas de productos, dando empleo directo a más de 2.800 personas y generando adicionalmente un número muy importante de puestos indirectos. (más información en la revista elEconomistaAgro)

La industria de fertilizantes española y europea ha trabajado desde sus inicios para facilitar a los agricultores los fertilizantes que les permiten rentabilizar la actividad agraria y obtener alimentos de calidad a precios competitivos, para garantizar la seguridad alimentaria mundial y para prevenir la degradación del suelo y del medio ambiente. Los fertilizantes desempeñan un papel muy importante. Según FAO, son responsables actualmente del 50 por ciento de la producción de alimentos a nivel global y en el futuro inmediato, con un aumento de la población mundial prevista hasta 9.300 millones de personas en 2050, la producción de alimentos deberá crecer un 70 por ciento. Además, el uso racional de fertilizantes es fundamental para evitar tener que destinar una gran superficie adicional a la agricultura, a costa de las reservas naturales del planeta. En este sentido, las empresas de ANFFE han realizado y continúan llevando a cabo grandes esfuerzos para ser capaces de enfrentar este reto con éxito: invirtiendo en plantas de fabricación eficientes y no contaminantes; fabricando fertilizantes adaptados a todas las técnicas agrícolas, más eficientes y seguros; asesorando al agricultor en el empleo de los fertilizantes más adecuados a su explotación y en los momentos y dosis idóneas; empleando recursos y medios, tanto técnicos como económicos y humanos, para innovar y contribuir a dotar a la agricultura española y europea de la productividad que necesita.

Desde 1977 y hasta la actualidad, más de 40 años después, ANFFE ha venido fomentando el abonado de calidad y la agricultura productiva sostenible en España, además de preparar y difundir información relevante del sector. Destaca especialmente la elaboración de las estadísticas nacionales del mercado de fertilizantes. Esta información es enviada periódicamente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y es utilizada para realizar estudios sobre la coyuntura del sector. Asimismo, en la Asociación se elaboran diferentes informes y actividades relacionados con la calidad, la seguridad, el respeto al medioambiente y el uso racional de los fertilizantes. Por su parte, ANFFE ha colaborado muy activamente en la elaboración de toda la normativa que afecta al sector, ostentando a su vez la Secretaría del Comité de Normalización CTN 142 de UNE (AENOR) Fertilizantes, enmiendas y medios de cultivo. Este Comité participa de manera activa en la normalización nacional e internacional del sector de los fertilizantes, tanto a nivel europeo -normas CEN- como a nivel internacional -normas ISO-.Si bien podemos afirmar con orgullo que hemos avanzado enormemente en todo este largo camino, nuestro recorrido no ha estado exento de dificultades y, para el futuro inmediato, el contexto se dibuja con las incertidumbres lógicas que van a determinar nuestra actividad y la de nuestra agricultura. Destacar la sequía a la que nos enfrentamos, los bajos precios de los productos agrícolas, la volatilidad de precios de la energía y la presión de fertilizantes de países con producciones ineficientes y menos respetuosas con el medio ambiente.

Actualmente se está debatiendo una nueva normativa europea sobre fertilizantes. Esta regulación se basa en los principios de la economía circular, la valorización de materias primas secundarias, la reducción de la dependencia de materias primas importadas, etc. El sector europeo, que apoya sin duda esta necesaria orientación, tiene grandes preocupaciones sobre aspectos que por el momento no están claramente garantizados. Por otra parte, las plantas españolas de amoniaco y fertilizantes nitrogenados, que son junto al resto de las europeas de las más eficientes del mundo, han realizado grandes inversiones que han supuesto una reducción media de los GEI del 50 por ciento. A pesar de ello, la Comisión Europea, a través del Emmission Trading Scheme IV, propone nuevas reducciones, hasta límites que no se pueden lograr, ya que se opera hoy a niveles próximos a su límite tecnológico. En este sentido, la propia Comisión Europea reconoce el alto riesgo de fuga de carbono de la industria, lo que puede provocar cierres de plantas en Europa y aumentar la capacidad de producción en regiones menos exigentes con emisiones más altas.

También recordar que la industria de los fertilizantes españoles se encuentra en un mercado gasista menos abierto y competitivo que en el resto de Europa, sin mercados spot líquidos como el NBP, TTF, etc., y con suministradores con una fuerte posición dominante. No obstante, hay que destacar que la industria española cuenta con gran prestigio en el mercado internacional y que ofrece toda la gama de productos que demanda la agricultura más moderna y competitiva. Contamos con un tejido industrial fuerte, una larga experiencia y a la vez una capacidad de adaptación ampliamente demostrada. De cara al futuro, ANFFE continuará trabajando por el bien del sector y de sus empresas, fomentando la fertilización de calidad y una agricultura productiva sostenible.

JAVIER GOÑI DEL CACHO

Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE)

PUBLICIDAD