El "Erasmus agrario" entre las medidas para impulsar la incorporación de jóvenes al campo

¿Y si los productos que cultive no tienen salida luego porque "Bruselas" quiere se importen del 3º mundo, para qué irse al campo a cultivar?



Mientras no se le prioridad al productor nacional frente al extranjero, el campo no atraerá gente. La gente no es tan tonta como para tirar el dinero en proyectos que no valen para nada. Daos una vuelta por Centroeuropa y decidme cuántos productos agrícolas de España hay. Pocos y ellos sí le dan prefeencia a sus prodctores nacionales (p. ej., con las subvenciones de "Bruselas", algo de lo que saben mucho en Francia y Alemania).