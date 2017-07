El 'burger' conecta con los jóvenes agricultores para introducir más producto local

La tradicional lejanía de los productores y la industria alimentaria puede ser pronto cosa del pasado. McDonald's ha puesto en marcha, en colaboración con la organización agraria Asaja, el programa Campo Innova, cuyo objetivo es acercar a los cada vez más profesionalizados jóvenes agricultores y ganaderos españoles a las prácticas de sostenibilidad de la cadena de restauración para crear un semillero de futuros proveedores. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro

La apuesta por el producto local no es nueva en McDonald's. Actualmente, la totalidad de las 10.000 toneladas de carne que cada año utiliza en la elaboración de sus hamburguesas es suministrada por 30.000 explotaciones ganaderas españolas -el 20% de las registradas en España-.

Más producto nacional

Ahora, la compañía americana da un paso más y quiere incrementar el producto con origen nacional en la cesta de la compra de los 500 restaurantes que tiene en nuestro país y que cada año consumen nada más y nada menos que 6.500 toneladas de hortalizas frescas, más de 9.200 de tomate; 282 de fruta; 12.500 de panes; 11.475 de semillas de girasol y 6.500 de pollo.

El segoviano Alberto Barrio es uno de los jóvenes que participa en esta experiencia para conocer las normas de calidad que la compañía exige a sus actuales proveedores y que ha hecho que empresas como OSI Food Solutions -vacuno y productos de pollo-, Aryzta -panes-, Florette y Vegenat -lechuga, cebolla y tomate-, Helios -ketchup-, ILAS/Reny Picot -leche y base de helados- y Cargill -aceite girasol- les hayan abierto sus puertas para darles a conocer las claves de su manera de trabajar.

Barrio, elegido en calidad de productor de girasol, aunque tiene también vacuno de carne y cereales, considera que la experiencia es "positiva". "Ves cómo trabajan sus industrias y las explotaciones que les suministran, la trazabilidad que tienen. Desde luego no es comida basura. El nivel de exigencia es alto, pero te das cuenta de que lo puedes hacer. De cara a la exportación, aprendes cosas".

Este ingeniero agrícola, que se incorporó a la actividad en el campo a través de la explotación familiar, reconoce que "todavía no hemos hablado" sobre la posibilidad de incorporarse como proveedor. "En el caso mío, sería trabajar con Cargill, que es proveedor de aceite y cumplir sus normas de trazabilidad. De precios no hemos hablado, pero supongo que irán a los de mercado. La cuestión es que aseguren la venta de la cosecha", afirma.

Barrio, que como miles de agricultores no ha escapado este año a los efectos de la sequía, considera que la experiencia debería repetirse en el tiempo -McDonald's y Asaja tienen previsto extenderla durante tres años-. "Al final lo importante es que todos vayamos mejorando, que nuestras explotaciones sean más eficientes", mantiene.

Mariano García Patrón, un ex trabajador de Banca reconvertido en productor de lechuga IV Gama, aplaude la "alta implicación" de McDonald's para que los participantes terminen convirtiéndose en proveedores, finalidad última del proyecto.

En su caso, ha visitado las instalaciones de Florette en Navarra para conocer los sistemas de producción, de distribución o de comercialización. "A McDonald's le ha gustado que yo como pequeño agricultor y ellos como gran empresa hablásemos el mismo idioma en temas de utilización de estación biológica, solarización, abonado, etc. Las prácticas que utilizan son muy parecidas a las que yo aplico como productor ecológico, aunque ellos huyen de esa denominación. Pero me he dado cuenta que la sostenibilidad no era sólo una foto, sino que por su parte había un trabajo detrás".

García Patrón destaca la aportación que ha supuesto conocer la importancia de las certificaciones que tiene Florette, "como la Global GAP, que marcan el camino si queremos crecer y exportar, de por dónde tenemos que ir. Podemos estar de acuerdo o no, pero conoces esas pautas, que son duras, pero que no queda otro remedio que asumir".

Ahora, ha quedado emplazado con Florette para que conozcan su finca, vean las condiciones del suelo y ver si pueden trabajar juntos. "Expectativas hay y es una oportunidad. Ahora hay que ver cómo se materializa. Para mí el objetivo no es sólo vender a McDonald's, sino tener una visión de cómo trabajan las grandes empresas, conocer detalles si quieres trabajar fuera como los protocolos que tenemos que adoptar, cómo tenemos que trabajar, cuáles son las certificaciones buenas?", afirma.

García Patrón, que ha colaborado con la Cátedra de Fertiberia de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural "que me ha ayudado mucho", defiende que la iniciativa es un paso importante en la profesionalización del campo: "Se echa en falta a agricultores que piensen en el futuro, en ir a mejor", afirma.

La productora gaditana de vacuno de carne Paola del Castillo ha conocido una granja insignia de McDonald's, reconocimiento que obtienen aquellas explotaciones que promueven prácticas sostenibles, de bienestar animal y cuidado del entorno, y un matadero, donde "llama la atención el complejo procesado y cortado de la carne con una maquinaria especial que impide que se mezclen las distintas clases de carne".

"Hacen bien las cosas. Ellos hacen unas auditorías especiales para controlar y ver cómo pueden mejorar. Ése es el valor añadido que tiene McDonald's. Se conoce perfectamente la trazabilidad de la carne, tanto en la ganadería, como en el cebadero o el matadero, que ellos revisan constantemente. Pero nada que no podamos hacer, porque ya la normativa europea que cumplimos es muy estricta", afirma.

Quitarse intermediarios

Ahora están pendientes de conocer cuál es "el valor añadido" que aportará a los productores trabajar con la compañía de hamburguesas, en su caso con su proveedor de carne. "OSI tiene una división que compra directamente los animales, y por ahí a lo mejor podemos quitarnos intermediarios, pero si no, nos da igual vender a los mataderos, aunque es verdad que las auditorías que hacen están bien porque siempre es una mejora".

Paola también aplaude la iniciativa: "Siempre la formación viene bien y hemos visto que hay otras alternativas de mercado. Y como ganadera hemos visto que no es difícil ser proveedor haciendo las cosas bien, pero no hemos concretado nada", concluye.

Para Mario Barbosa, presidente y director general de McDonald's España, la puesta en marcha de Campo Innova ha supuesto un paso más, "importantísimo", en un camino que inició hace más de tres décadas: el compromiso con el sector primario español, los productos de origen local y con los jóvenes. "Hemos querido proporcionar a los participantes una formación eminentemente práctica, en la que tuvieran un papel protagonista junto con nuestros proveedores, para que entendieran de primera mano cómo la calidad de las materias primas que ellos producen tienen una repercusión directa en la calidad del producto final que llega a los restaurantes McDonald's, así como la necesidad de aplicar principios de sostenibilidad éticos, económicos y ambientales", afirma el directivo.

"Concebimos Campo Innova con la intención de que representara un beneficio para ambas partes. Para nuestra compañía como una posibilidad de incorporar y reforzar ese compromiso con el sector primario; para los jóvenes seleccionados, por los conocimientos que puede aportarles estar en contacto con expertos de la industria alimentaria de primer nivel", concluye.

