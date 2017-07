España pide medidas a la UE frente al auge de importaciones de arroces asiáticos

Existe un alto porcentaje de Arroces comercializados por la distribución como de origen España y realmente son arroces de importación de más baja calidad y que han recibido tratamientos ajenos a la legislación española y europea. Igualmente pasa en el fraude con el Arroz Bomba, la gran mayoría de los productos etiquetados como Bomba no son realmente variedad Bomba, son otras variedades como el Albufera que no cumplen la legislación para ser etiquetados como Bomba. Teniendo en cuenta que contamos con legislaciones alimentarias que datan de 1984 cuando en algunos países europeos no productores han sido actualizadas, no podemos esperar otra cosa por parte del Ministerio de Agricultura y sus responsables, no han tenido tiempo los pobrecitos.