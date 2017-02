Polémica con el "monstruo lácteo" de Soria, la mayor vaquería de Europa

este país tiene una cara autodestructiva-autoflagelante que cuando intenta avanzar, surgen los defensores del inmovilismo



antes era la Iglesia, la Mesta, los terratenientes, hoy son los ecologistas y los de las pulseritas que quieren que Soria siga siendo un páramo desolado, será para que ellos puedan venir de turismo rural (y volverse el domingo a Madrid a seguir dando la matraca en sus institutos, universidades y colocaciones)



y no es solo Soria, en Cádiz con un 30% de paro cualquier intento de montar una fábrica o factoría acaba machacado por denuncias ecologistas, no fábricas, no chimeneas, no turismo, Cádiz la quieren convertir en la meca del turismo mochilero-pulseritas, Soria ni eso, un páramo vacío para visitar los findesemana para ver pajaritos y matojos protegidos por la ley