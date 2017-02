Una tormenta perfecta en la agricultura murciana podría provocar escasez de lechugas en marzo

Lechugas inservibles por la ola de frío en Murcia, justo en el pico de producción. Reuters

La escasez de lechugas iceberg en algunos mercados, provocada por una tormenta perfecta de catástrofes meteorológicas que afectaron a la región de Murcia en diciembre y enero, continuará en el mes de marzo, cuando algunos productores auguran "desajustes" en la oferta de lechugas.

Murcia, una de las mayores regiones productoras de frutas y verduras de Europa y exportadora de más del 70% de las lechugas procedentes de España, sufrió a principios de año las peores inundaciones en dos décadas, la mayor nevada en más de 30 años y una ola de frío polar que terminó por rematar los cultivos.

Como consecuencia de los temporales, la producción de lechugas iceberg, una de las más afectadas junto a otros cultivos de hoja, cayó más de un 30%, uno de los motivos que ha llevado a algunas cadenas de supermercados británicos a racionar su compra.

"Hemos avisado a nuestros clientes de que en marzo se pueden producir desajustes de producción, porque han tardado en producirse los trasplantes y porque en el afán por servir al mercado en algunos casos se recolectó producto antes de tiempo. Ahora vamos a ver las consecuencias", dijo a Reuters Fernando Gómez, director general de la Federación de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas de Murcia (Proexport).

Un empresario que no quiso ser citado calculó que su producción de lechugas iceberg podría caer un 40% en marzo.

Mal tiempo en el peor momento

Las catástrofes meteorológicas se han producido justo en el pico de producción de invierno, cuando se cultivan mensualmente más de 100.000 toneladas de lechugas, una séptima parte de los 600 millones de euros que España exporta en este alimento en un año, según los últimos datos oficiales.

Agravando el problema, muchos agricultores de la zona no tienen los cultivos asegurados, en un sector con márgenes muy estrechos, de entre un 1,5 y 4%, que basa su rentabilidad en los grandes volúmenes.

Además, a las pérdidas directas en el campo se suma que los productores han tenido que recurrir a mano de obra más especializada para recuperar los terrenos.

"Vamos a poder volver a la normalidad en torno a finales de marzo principios de abril", dijo a Reuters José Antonio Cánovas, propietario de la empresa exportadora de verduras Kernel SL, que factura alrededor de 50 millones de euros y cuenta con 450 trabajadores.

Pese a las circunstancias extraordinarias, Murcia es una de las pocas zonas productoras que ha mantenido la capacidad de abastecer al mercado, dado que el temporal arrasó los cultivos de países como Italia o Grecia, según los exportadores. Aunque haya menos disponibilidad, desde Proexport cuestionan la decisión de racionar la venta del producto por parte de algunos supermercados británicos.

"Es normal que el precio suba algo, lo que no es normal es que al cliente no se deje comprarlo. En Alemania no está habiendo problemas, en Francia tampoco. Y en algunos supermercados ingleses donde han comprado al precio de mercado, tampoco hay problema", agregó Gómez.

El líder del mercado británico Tesco y el número dos, Sainsbury's, mantienen el límite de compra de tres lechugas iceberg por cliente, pero no tienen restricciones en otras verduras.

