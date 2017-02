El precio de los huevos cayó un 17% en 2016 y el sector reducirá la producción

La caída de precios de 2016 anuncia un ajuste de la cabaña de gallinas

El precio medio se situó en 0,64 euros por docena en 2016

El año 2016 no ha sido bueno para el sector español del huevo ni para el comunitario. Este último año, España y la Unión Europea han incrementado su producción, lo que se ha traducido en un mercado del huevo muy pesado y con precios bajos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro

España ha producido un 10% más de huevos que en 2015 y la media de precios en origen del huevo se ha resentido hasta los 0,64 euros/docena en 2016, un 17% menos que en 2015.

Aunque los costes de producción se han reducido un 4% el pasado año respecto a 2015 por la bajada de las materias primas para piensos, los precios en origen no han permitido cubrir los costes de los productores durante gran parte del año. Esta situación hace prever una reducción de la cabaña y de la producción de huevos de consumo en este 2017.

Más internacionalización

Por ello, "el sector está en los últimos años volcado en el proceso de internacionalización, buscando destinos alternativos para los huevos españoles en mercados de países terceros que permitan mejorar las cuentas de resultados", comenta María del Mar Fernández Poza, directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo).

En 2016 se exportó, hasta octubre, aproximadamente un 59% del valor total exportado en el año anterior. Hay que tener en cuenta que 2015 fue bastante atípico por la demanda de Estados Unidos, ya que España duplicó la facturación por exportaciones de 2014. Por eso, comparando 2016 con 2014, "vemos que hasta octubre se ha exportado un 7% más en valor de huevos en cáscara que en 2014".

El 54% del valor de las exportaciones de 2016 se ha facturado a países de la UE, mientras que en 2014 este dato era del 79%. "Este cambio da idea del ritmo de internacionalización del sector del huevo español". Además de Estados Unidos, Israel, Mauritania y Hong Kong son los principales compradores de huevos españoles. "Podemos llegar a cualquier lugar del mundo que demande nuestros huevos. Es importante y reconocida la garantía que da producir con normas de la UE y además seguir siendo competitivos en precio", señala la también directora de la Asociación Española de Productores de Huevos, ASEPRHU.

Diversificación

En los últimos años hay una tendencia clara hacia la diversificación en el mercado. Cada vez vemos más huevos diferenciados en el lineal, principalmente por sistema de producción, pero también por origen o alimentación. En un mercado tan competitivo, cada uno busca su espacio propio para poder ser visible. "Es difícil cuando se trata de vender un huevo, porque no hay nada más parecido a un huevo que otro huevo, pero la necesidad de mejorar los márgenes comerciales obliga a desarrollar la imaginación e innovar.

La media de consumo de huevos per cápita en la Unión Europea es de 13,1 kilos de huevos por año; en España, estamos en 14,4 kilos de huevos por año. Lejos de ser unas buenas cifras, no lo son tanto porque, aunque la diferencia con la media comunitaria es alta, en los últimos 10 años ha descendido en 2 kilos per cápita el consumo de huevos en nuestro país. "Es nuestro propósito trabajar para revertir esta tendencia, porque en España hay tradición de consumir más huevos y son los consumidores quienes se autolimitan sin razón".

Gripe aviar en Francia

El último brote de gripe aviar detectado en Francia preocupa al sector. Desde Inprovo están inquietos por la situación, no tanto porque puedan aparecer aves silvestres contaminadas, algo que está ocurriendo en toda Europa, sino por el terrible impacto económico que tendría su aparición en granjas avícolas. El gran problema sería el impacto en el comercio exterior. "Se nos cerrarían prácticamente las puertas de todos los países terceros, y no nos lo podemos permitir en un país con un 120% de autoabastecimiento".

