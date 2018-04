Inés Sainz: "Decidí emprender gracias a LVMH, con la comunicación de sus marcas más importantes"

Inés Sainz, Miss España 1997 y empresaria. Imagen de Alberto Martín

Bilbaína, modelo y ganadora de Miss España en 1997, Inés Sainz es actualmente una empresaria española centrada en el mundo de la comunicación. Desde hace poco tiempo, imparte su propia masterclass en Vivlium, una plataforma digital que permite aprender de cualquier disciplina, a tu propio ritmo, y obtener un certificado de conocimiento.

¿Quién es Inés Sainz?

Soy una chica normal, un poco más alta de la media, muy trabajadora, a la que le apasiona su profesión. Empecé a desfilar muy jovencita, y un día, un poco fruto de la casualidad, acudí a un casting convocado por mi agencia para elegir participantes para el certamen de Miss Bizkaia. Lo cierto es que yo nunca me había planteado ir a un certamen de belleza. Acabé presentándome al certamen, y para mi sorpresa, lo gané. El siguiente paso fue participar en Miss España, sin más ambición, porque no tenía expectativas de nada, ni me consideraba la más guapa, ni iba con intención de ganar; yo simplemente me lo quería pasar bien y nada más. De nuevo, vencer me pilló de sorpresa, y ésto cambió radicalmente mi vida. Hay un antes y un después. Ser Miss España conlleva convivir mucho con la fama, y eso yo no lo llevaba nada bien. Así que después de tres años de máxima exposición mediática, decidí replantearme mi carrera profesional. Quería seguir trabajando en el mundo de la moda y la imagen, pero sin llevar el peso de la popularidad. La comunicación me encanta, siempre me ha encantado. Fiché por Unilever y empecé a trabajar de relaciones públicas de una de sus marcas. Ése es realmente el verdadero inicio de la Inés de ahora.

¿ Y cómo es la Inés Sainz de ahora?

¡20 años mayor! Pero me siguen apasionando las mismas cosas. He ganado experiencia, he tenido la posibilidad de trabajar para siete de los grandes grupos más importantes del mundo del lujo a nivel global y con gente increíble. Con el tiempo decidí emprender gracias a la oportunidad que me dio LVMH de llevar la comunicación de algunas de sus marcas más importantes. Así empecé hace 10 años en este apasionante mundo.

¿Y ahora está en nuevo proyecto que se llama Vivlium?

Vivlium es una plataforma digital que conecta a la gente que quiere enseñar con la que quiere aprender. Es una manera muy fácil de aprender, porque tienes autores en todo tipo de disciplinas, de conectarte a las cosas que te motivan y aprender de los mejores. Permite aprender al ritmo que se marque cada uno, desde cualquier dispositivo. Si, por ejemplo, estás viendo mi masterclass, tú te marcas tus tiempos. Puedes tardar un día o dos semanas si quieres. Si te interesa obtener el certificado de conocimiento, la aplicación te exige que la veas entera. Ahora mismo es algo que puede parecer extraño, pero estoy segura que con el paso de los años podremos poner en el curriculum Certificado Vivlium de conocimiento en informática, management, nutrición. Hay diversas disciplinas en muchas categorías.

Define tu 'masterclass'.

Mi masterclass se titula Seduce Co-municando con tus Sentidos. Ahí he volcado mi experiencia de todos estos años en el mundo de la comunicación y explico cómo utilizo mis cinco sentidos cuando no he tenido otro tipo de herramientas necesarias para hacer llegar mi mensaje, cuando no tenía los recursos necesarios para ello, sobre todo en mi faceta de consultora de comunicación, dirigiéndome a la prensa.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Desde hace un tiempo, he apostado por mi propia marca personal, con un blog y con un canal de Youtube súper entretenido y muy gamberro. Acabo de terminar una novela de ficción, que he escrito junto a Víctor Blázquez. Se titula Llueven clavos. Es una comedia muy divertida.

