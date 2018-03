El 84% de los pensionistas autónomos cobra menos de 800 euros al mes

"el problema es que han cotizado por la mínima, que actualmente son 919 euros en 12 cuotas"



Para nada. Para la mayoría de autónomos está en 1.199 euros. E incluso para los que tienen la suerte de no ser autónomos societario está en 992,10 (la gente no se jubila con 47 años que sería la base mínima de 919).



Y no te olvides de los autónomos que tiene la "suerte" de estar en pluriactividad pagando dos pensiones para que luego una se evapore por arte de magia cuando se jubile.



"Realmente el probelma de los autónomos es que ha estado asesorados nefastamente por sus respectivos asesores"



Para nada. El problema es que somos los que soportamos casi todos los impuestos. Y eso deja muy poco para vivir.



"Muchos autonomos no pueden pagar más pero la mayoría podrían pagar una base mayor "



Al revés la mayoría no gana ni la base mínima de cotización. Sólo una minoría gana más.