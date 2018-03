¿Es eficaz el cambio de la base de cotización de los trabajadores autónomos?

Últimos días del primer plazo para mejorar las prestaciones

A falta de una semana para que finalice el primer plazo para cambiar las bases de cotización, el próximo 31 de marzo, los principales organismos de representación de los autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), muestran posturas diferentes sobre la eficacia de esta medida.

La nueva Ley de Autónomos permite que a partir de este año, el trabajador por cuenta propia pueda cambiar hasta cuatro veces su base de cotización -en lugar de dos como podía hacer hasta ahora- con el objetivo de mejorar sus prestaciones de baja por enfermedad o jubilación en función de si prevé una mejora de sus ingresos, o no.

A favor de la medida, Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, subraya que este sistema "les supone que puedan aprovechar los momentos de más ingresos para subirla. No obstante, si obtienen menos ingresos y consideran que no pueden seguir con lo establecido tienen la opción de bajarla. Esto les ayudará en el futuro con respecto a su pensión ya que ellos mismos pueden establecer sus límites". Y es que muchos autónomos no subían su base de cotización por miedo e incertidumbre a no saber como evolucionará su negocio, como apuntan desde ATA.

Por su parte, el secretario general de Upta, Eduardo Abad, se muestra más crítico con la nueva implementación porque considera que la voluntariedad nunca ha funcionado en nuestro país. "Si queremos que los autónomos coticen más, deberíamos tener cotizaciones en función de los ingresos. La posibilidad de que los autónomos puedan cambiar bases de cotización es una opción que evidentemente parte de una buena voluntad por parte del administrador, o por parte del administrado, pero tendremos que esperar a los resultados. En general, las decisiones voluntarias no suelen funcionar", aclara Abad.

En este sentido, desde Upta, proponen incentivos fiscales para que los autónomos se suban la base de cotización e indican que habrá que esperar, como mínimo hasta junio, para analizar la eficacia de este nuevo cambio normativo. "Nos puede dar una muestra de si hay oscilación, si la temporalidad de los autónomos tiene también un reflejo en las cotizaciones, es decir, hosteleros, todo aquello que tenga que ver con el sector servicios, que está funcionado en determinados momentos más, si es capaz de aportar más", destaca Abad.

Solicitud a la Seguridad Social

El autónomo podrá tramitar su solicitud tanto presencialmente en la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como a través de su sede electrónica.

El primer plazo finaliza el próximo 31 de marzo, aunque será efectivo a partir del día siguiente.

El próximo periodo abarca del 1 de abril al 30 de junio y el cambio será efectivo el 1 de julio.

El tercer plazo discurre desde el 1 de julio al 30 de septiembre, siendo efectivo a partir del primer día del mes siguiente.

Y por último, el cuarto periodo va, será del 1 de octubre al 31 de diciembre, siendo efectivo el cambio desde enero.

