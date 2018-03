Los principales errores de las empresas durante el proceso de reclutamiento de empleados

Soy ingeniero informático con buen expediente, experiencia, idiomas, varios máster y buenas referencias.



Tengo un trabajo que me gusta y un sueldo decente aunque inferior al que debería cobrar dada mi cualificación y las horas que trabajo, por lo que estoy negociando una subida con mi empresa a la vez que busco ofertas mejores.



No quieren que me vaya pero lo que me ofrecen es insuficiente y tengo ofertas con mejores condiciones en el extranjero: mejor salario, menos jornada e incluso me financian la formación (muy importante en este sector) en la propia empresa y en horario laboral; también la que realice fuera y me cuenta como jornada laboral.



En España, como mucho financian un % del coste si a la empresa le interesa y a efectos prácticos no cuenta como jornada laboral (las Leyes dicen otra cosa). Todo eso mientras descuentan de la nómina un pico en formación y prácticamente siempre la hacen fuera del horario laboral.



Estoy dándome cuenta que para mejorar inevitablemente tendré que irme de España.



Mi experiencia más frecuente en España:



Te entrevista alguien que no tiene ni p... idea de las necesidades reales puesto pidiendo mil cosas que ni se usan ni la empresa usará nunca. He sufrido como quien me entrevista mira en google y hace un listado con todos los lenguajes de programación, las diferentes bases de datos existentes,etc.



Cuando vas a la entrevista y le preguntas por ejemplo qué tipo de SGDB, qué entorno de desarrollo usan se quedan en shock y se quedan bloqueados. Más de una vez he pensado en "reiniciarles".



Todo va bien se dan cuenta que controlas formación extensa, idiomas, experiencia, etc y cumples sobradamente los requisitos.... Te ofrecen un salario cuencoarrocista de m.. te dan a entender que vas a hacer muchas horas extra sin cobrarlas y para rematar la faena te dicen que podrían necesitar que hicieras trabajos no relacionados con el puesto.



Las pocas veces que ofrecen algo medio-decente no cuencoarrocista cuanto les preguntas por posibilidades de promoción, formación o incentivos, etc ponen cara de haberse comido un limón amargo o como si les hablaras en chino.



En mi última entrevista me quemé tanto que les dije que mi intención era mejorar no empeorar y que ese era un sueldo propio de Bangladesh.



Luego se lamentan de no encontrar el perfil de gente que buscan.