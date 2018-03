Fernando Santiago: "El fraude laboral está cada vez más perseguido por las administraciones"

Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.

Fernando Santiago ha sido reelegido recientemente como presidente de los gestores de Madrid. Considera que los pequeños empresarios y autónomos cada vez están más cualificados, igual que los gestores que cada vez se "resisten más" a las peticiones de algunos clientes de tener una parte del negocio en negro. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

¿Cree que pymes y autónomos han profesionalizado la gestión de sus negocios desde la crisis?

El mercado laboral español ha madurado en los últimos años. Los empresarios y los autónomos, cada vez más cualificados, saben que necesitan a su gestor. Ni quieren quitarle tiempo a su negocio o a su familia, ni tampoco pueden enfrentarse a una normativa muy compleja donde las equivocaciones se pagan caras. A Hacienda no le sirve como respuesta 'yo no lo sabía'. Lo fundamental es tener claro en quién delegar estas cuestiones. ¿Mi consejo? Que en esto no vale cualquier profesional. Si quiere seguridad, cualificación y cercanía, busque el aval de la gA. el sello de calidad y confianza, de los Gestores Administrativos.

Un tópico es que muchos autónomos y empresarios piden trabajar en negro. ¿Se ajusta a la realidad?

El fraude está cada vez más perseguido por las distintas administraciones. Paralelamente, o puede que como consecuencia de ello, hay una mayor toma de conciencia respecto a la necesidad de contribuir al sistema vía impuestos. Sigue habiendo quien no lo ve así, pero son cada vez menos.

Otro tópico es que los gestores acceden a este tipo de peticiones. ¿Se ajusta también a la realidad?

Los gestores administrativos somos colaboradores sociales. Respondemos ante nuestros clientes, pero también ante las propias administraciones. Y, francamente, ni queremos ni ganamos nada accediendo ante ese tipo de peticiones. Al contrario, tenemos mucho que perder. Como profesionales colegiados firmamos un Código deontológico que el Colegio se encarga de hacer cumplir. La mala praxis de un profesional se traduce en desprestigio para todos. Son contados los casos de este tipo que me he encontrado en los años que llevo al frente de la institución.

