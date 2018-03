Los perfiles tecnológicos más buscados: especialistas en Big Data e Internet de las Cosas

Demandan personas capaces de sacar valor a los datos obtenidos

A medida que pasa el tiempo, los trabajos cambian, como cambian los perfiles que demandan las empresas -más concretamente los tecnológicos-. "Perfiles muy diferentes entre sí por su formación y especificidades, pero con un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman", afirma Noelia Castillo, directora de ventas y marketing en Spring Professional. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

Además, remarca que "cada vez es más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión proactiva y de adaptación al cambio". Para ello, Randstad Technologie, consultora de selección especializada en puestos de inteligencia artificial (IT), ha realizado una previsión de las profesiones más disruptivas de este año.

En primer lugar, una de las tecnologías que continúa su crecimiento en el mercado laboral es el IoT –Internet of Things-. Fuentes de Fujitsu apuntan que "el IoT continuará extendiéndose desde los sistemas de monitoreo del tráfico, medición del medioambiente, todos los aspectos de nuestras vidas, la salud, etc. Y todo esto deberá ser rastreado, lo cual lleva a que se demanden puestos de trabajo extremadamente expertos porque los sensores se volverán omnipresentes".

En segundo lugar, Sara Álvarez, directora de IT & Telco de Spring, destaca el perfil de experto en seguridad IT y datos de la información. "La información que generamos puede pasar desapercibida para las personas usuarias, pero supone una pieza fundamental para las grandes compañías cuyas estrategias de negocio se conforman alrededor de dicha información". Además, considera que el talento de estos perfiles no solo reside en su experiencia previa, también en su capacidad de anticipación ante los riesgos. Así lo confirman en Fujitsu que defienden que "se impulsará la búsqueda de empleados con amplios conocimientos en inteligencia predictiva".

En tercer lugar, otro de los perfiles demandados es el relacionado con el Big Data, como manifiesta Nuria Vidal, responsable de selección de Capgemini. "El tratamiento de datos cada vez es más utilizado para poder analizarlos más rapido". Por su parte, la directora de IT & Telco afirma que se ve una clara orientación en la búsqueda de perfiles que sean capaces de explotar y sacar un valor en todos estos datos para así poder tomar decisiones relevantes en la compañía. Para ello, se busca un perfil capaz de crear un ecosistema de datos potente, efectivo y compacto para sacar todo el partido a la inversión de las compañías en este área.

Por último, los especialistas en generación de plataformas conversacionales se convertirán en otro de los perfiles más buscados. Así lo manifiesta Randstad en su estudio, ya que "las empresas buscan trabajadores capaces de desarrollar algoritmos que permitan a los sistemas operativos conocer y activar mecanismos automáticos de comprensión, traducción y toma de decisiones para que los clientes puedan realizar cada vez más trámites a través de estas plataformas".

Asimismo, Sara Álvarez destaca a los desarrolladores de aplicaciones (iOS/Android Developer), ya que la demanda de este tipo de perfiles ha ido creciendo desde 2009 con la llegada del iPhone y de las apps. Además, se prevé un crecimiento de la tecnología SAP -herramienta de gestión-, del marketing digital y de los full-stack developer -un programador que posee un pérfil técnico muy completo-.

Por otro lado, la directora de IT & Telco de Springs considera que "en sectores como la banca, finanzas, telecomunicaciones, marketing y distribución se hacen vitales el Big Data, la seguridad, el IoT y el desarrollo de nuevas aplicaciones o plataformas que ayuden al negocio y a la estrategia de ésta". Y es que, optimizar los tiempos, los recursos y la información es vital para la agilidad de las compañías, la toma de decisiones y la estrategía y análisis de los departamentos, acompañado de un ahorro de costes esencial para cualquier cuenta de resultados. Por su parte, Randstad explica que las expectativas sobre la banca digital son positivas, ya que las entidades esperan un aumento de su utilización en detrimiento de las oficinas convencionales, lo que hace imprescindible la contratación de estos perfiles.

En este sentido, los ámbitos relacionados con la digitalización, como el de la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el IoT, serán las habilidadaes más dinámicas de este año, junto con aquellos que requieren de perfiles STEM -Science, Technology, Engineering y Mathematics-, que mantienen su poder en el mercado laboral.

