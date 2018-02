La voluntariedad de la subida de las cotizaciones, clave en la reforma del régimen de autónomos

La premisa es ir acercando la cotización a los ingresos reales

Si no hay nuevos retrasos, en agosto el Congreso entregará las recomendaciones para modificar el Reta, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Sin embargo, algunas fuentes apuntan que quizá no se agoten los plazos porque los principales partidos -PP, Ciudadanos y PSOE- han a anunciado proyectos de ley que modificarán algunas de las cuestiones que están en debate en la subcomisión del Reta. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

No obstante, los trabajos continúan con la premisa de ir acercando las bases de cotización a los ingresos reales de los autónomos. Existe unanimidad de que para tener una mayor pensión, hay que cotizar más. Se trata de una propuesta de la propia subcomisión que entiende que no es de rigor que el 75% de los autónomos coticen por la base mínima.

Discrepancias entre las organizaciones

Pero si el fin está claro, la forma de alcanzarlo es otra cosa. Entre las principales organizaciones de autónomos, ATA y Upta, existe una visión diferente sobre la voluntariedad a la hora de subir las bases. ATA defiende que adecuar las cotizaciones a los ingresos de manera obligatoria supone subir las cuotas al 75% de los autónomos y, en eso, "ATA no va a estar". Por eso, propone medidas voluntarias como, por ejemplo, que en enero aquellos autónomos que hayan tenido un buen año puedan hacer aportaciones extraordinarias, puntuales y voluntarias.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, defiende Amor que el autónomo desconoce cuánto va a ingresar cada año, incluso cada mes, por lo que no puede ajustarse a unas cuotas fijas. Por otro lado, el presidente de ATA considera que se producirán avances en temas como los falsos autónomos; la digitalización; los mecanismos para controlar el fraude en el autónomo dependiente (Trade); para los 400.000 y 450.000 autónomos que no llegan al SMI a los que hay que dar salida para que no se sumerjan; una cotización especial para los que no llegan a la base mínima; para los autónomos societarios que, en opinión de Amor, hay que permitir que sus cotizaciones las pague la empresa y, por último, mejorar el actual sistema por cese de actividad.

En la propuesta que ATA ha presentado a la subcomisión se dice: "Facilitar y promover que aquellos que puedan, coticen más y, los que no puedan, coticen menos, pero que todos estén en el sistema". Y propone que los autónomos cuyos ingresos se encuentren entre el SMI y la base mínima (707 y 919 euros) se les aplique sobre la base mínima los tipos del Seta, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (18,75% + 3,3%). En el caso de ingresos menores al SMI, ATA sugiere una tarifa superreducida de 50 euros durante dos años prorrogables a otros dos bajo determinadas condiciones. Y una tarifa joven de 30 euros para menores de 25 años.

Eduardo Abad, secretario general de Upta, entiende que es sencillo determinar los ingresos mediante la Renta del año anterior. Y en función de esta, establecer las cotizaciones. Un sistema que, según Upta, debe ser contributivo, justo y universal. En el documento que entregó en la subcomisión, mostró su deseo de que "debe evitarse sistemas voluntarios de cotización. Estos han demostrado su ineficiencia ya que producen una selección negativa del riesgo y la participación ha sido escasa".

Contributiva

También ha de ser contributiva, lo que implica "que aquel que más tiene, más contribuya, pero en ningún caso debe hacerse en base a supuestos poco demostrables, sino a través de un sistema totalmente seguro, por lo que con carácter previo debe analizarse la distribución de rentas del colectivo con suficiente seguridad". Así, plantea una cotización progresiva de acuerdo con los ingresos reales, estableciendo unas bases diferenciadas de acuerdo a los tramos de ingresos.

Teresa Díaz de Terán, responsable del área sociolaboral de Cepyme, participa también en las comparecencias de la subcomisión, pues los empresarios están obligados a cotizar a través del Reta. Aunque Cepyme está ultimando el documento que presentará a los diputados, tiene claro que se tiene que producir una convergencia entre el Reta y el Régimen General, lo que supone elevar las bases para que las contribuciones y las prestaciones se equilibren con el General. Por tanto, aboga por reforzar la contributividad, aunque Díaz de Terán reconoce que no tienen fijada una posición respecto a la voluntariedad.

No obstante, considera que la "filosofía de la voluntariedad ha estado siempre en el Reta y cambiarlo sería complicado". Lo que sí tiene claro es que bajo el paraguas del Reta hay una gran heterogeneidad, por lo que es preciso hacer previamente un estudio más detallado de qué tipo de profesionales cotiza en este régimen.

