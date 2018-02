Emprendimiento corporativo: un camino apasionante hacia el futuro

CaixaBank Empresas, la Cambra de Comerç de Barcelona y La Salle Technova han puesto en marcha un ciclo de conferencias sobre Emprendimiento Corporativo. Con el objetivo de favorecer la innovación de las empresas a través de su conexión con las start-ups o pequeñas compañías de base tecnológica, las tres entidades han decidido impulsar este programa que se ha inaugurado hoy con el caso de éxito de Sorigué.

Carlos Gramunt, director de empresas de la dirección territorial de Barcelona de CaixaBank, ha abierto la jornada, que se ha celebrado en el nuevo centro DayOne de la ciudad condal. Este espacio, muy lejos del concepto habitual de oficina bancaria, está concebido como un verdadero hub para el encuentro del talento y el capital. En el auditorio del recién estrenado espacio de innovación, Gramunt ha llevado a cabo la bienvenida institucional.

A continuación, Josep Miquel Piqué, presidente de International Association of Science Parks and Areas of Innovation, ha introducido la sesión hablando sobre la innovación abierta y los modelos de negocio que funcionan en base a las nuevas tecnologías, así como las fases de evolución de los proyectos.

Posteriormente ha tomado la palabra Alex Pardo, director general de servicios corporativos y venture capital de Sorigué. La sesión, que ha tenido como objetivo explicar el caso de éxito de este grupo empresarial dedicado a la tecnología, ingeniería y construcción, ha girado en torno al proyecto de diversificación e inversiones a través de start-ups que no tienen nada que ver con el sector y que han ayudado a impulsar el negocio de Sorigué.

Pardo ha empezado afirmando que el camino que están recorriendo es "apasionante" y ha reconocido que es especialmente notorio dadas las circunstancias del sector. "Somos una compañía de territorio tradicional que opera en un sector muy duro en materia de innovación. Cuesta que llegue inversión para este tipo de iniciativas y es de valorar que alguien lo tenga en cuenta", afirma el director general de servicios corporativos de Sorigué.

El responsable de venture capital ha especificado que la innovación es uno de los tres pilares fundamentales del plan estratégico de la compañía. Por ello, Sorigué ha decidido poner en marcha tres acciones que encajan con la tesis de la empresa: coinvertir en start-ups de alto potencial de crecimiento que encajen con la tesis de inversión de la compañía; asignar recursos humanos y económicos específicos y diferenciados de las unidades de negocio; y rodear a Sorigué de partners concretos con conocimiento y deal-flow de cada sector.

Para Sorigué las startups son un complemento más en su trabajo habitual de negocio, aunque Pardo concluye que "debemos estar permanentemente de cara a la transformación digital porque sino el mercado nos barrerá".

