Los retos para el CEO: aprender a conciliar, gestionar los contactos y atraer inversores

Imagen de Dreamstime

Fundar y dirigir un proyecto a gran escala no es una tarea fácil. Las decisiones que deben tomar los CEO de las compañías requieren visiones globales del mercado y conocimientos de muchas áreas. A lo que hay que sumar los sacrificios que este cargo exige.

¿Cómo debe ser el CEO de hoy? ¿Qué características debe tener? Esos fueron algunos de los temas de debate que se trataron durante el encuentro 'CEOs y fundadores', organizado por Emilio Márquez y La Latina Valley.

Durante el debate, que contó con el patrocinio de Hispaweb, se analizaron los principales problemas y retos a los que se enfrentan los CEOs y fundadores tanto dentro como fuera de España, desde el punto de vista de diferentes perfiles perfiles profesionales y en sectores diversos. En el mismo participaron responsables de empresas como Axxo, Curiosite, El Paracaidista, Esmartia, Hispaweb, Indigitall, La Latina Valley, Los Viajeros, Made in Mobile, MarcaSfera, Narrativa, Runator, Taquilla, Tecnoempleo y Tryp Digital.

El perfil del CEO

Uno de los principales temas que se trataron en el encuentro es el perfil que debe poseer el CEO. "En un entorno startup, es una figura más pluridisciplinar", aseguran. "Debe aprender sobre la marcha y apostar por el autoaprendizaje y la formación".

Otro punto clave de un buen CEO es que, llegado el momento, debe aprender a delegar y confiar en su equipo. "Los CEO que deben aprobar todo son un problema a medio y largo plazo, cuando los proyectos crecen, es un lastre", advirtieron. En este sentido, señalan que el CEO debe tener una visión completa de la empresa, "pero no realizar todas las tareas. Eso es inviable".

Igualmente, un CEO debe saber de todo, pero no ser el mejor en cada uno de los campos. "Debe estar rodeado de profesionales que sepan más que él". En este punto debe convertirse en "un gestor de departamentos, de talento, de valores".

También debe ser un buen comunicador, para transmitir la visión de la empresa, tanto a nivel interno como enterno. "Es una capacidad indispensable para el desarrollo de la empresa". Esta cualidad suele ir ligada al perfil profesional base del CEO. Los perfiles financieros suelen comunicar bien. También los de comunicación. Sin embargo, el perfil más técnico suele estar ligado a cualidades de comunicación menores (no en todos los casos), por lo que se aleja del rol de CEO.

De la misma forma, hay que dedicar tiempo a escuchar a los empleados, ejerciendo muchas veces el papel de director de RRHH. "Solo así puede fidelizar a los trabajadores: apostar por ideas de empleados, escuchar sus inquietudes, ayudarle para que se desarrolle profesionalmente...".

Conciliar vida familiar y profesional

"El CEO es CEO siempre, incluido los fines de semana", advierten los participantes en el encuentro. "No existe una conciliación estándar siendo ejecutivo de alto nivel. Sin embargo, se trata de potenciar la vida personal sobre la profesional". El CEO debe ser consciente no solo de su conciliación, sino también de los trabajadores que le rodean. No se puede pretender conciliación laboral cuando se organizan reuniones a las ocho de la tarde. El ejecutivo tiene la primera palabra a la hora de cuadrar horarios y delimita cuánto pueden conciliar los profesionales que le rodean en su viaje.

Imagen de algunos de los participantes en el encuentro 'CEOs y fundadores'.

En este punto, recuerdan que la conciliación es no es solo salir a las cinco de la tarde: "Es poder trabajar desde casa, poder ir a recoger a los niños al colegio, poder participar en las reuniones de padres, acudir a actividades extraescolares...".

El funcionamiento en España frente a otros mercados, en este sentido, es diferente. "En España siguen existiendo empresas donde se potencia el 'irse el último' de la oficina, incluso sin tener tareas", advierten.

Gestión de contactos

Se supone que un CEO debe ser una persona con una gran cantidad de contactos, que ayuden a expandir el negocio. "La agenda de contactos del CEO debe ponerse en alza para conseguir clientes, inversores, etc.", concluyen los expertos, para los que el networking es clave en el desarrollo profesional de esta figura.

Por eso es importante que la imagen profesional del CEO esté siempre cuidada, trabajada, y que sea una persona capaz de lidiar con todo tipo de situaciones, incluyendo las crisis de reputación.

Las redes sociales se han convertido en un importante aliado para los CEO. LinkedIn, por ejemplo, es una buena plataforma para crear marca personal, aunque para sacarle todo el partido se debe generar contenido propio. Twitter es otra red social en la que debe estar un CEO, según concluyeron los participantes. Pero sin olvidar que en todas las redes sociales debe apostarse por una estrategia para definir la imagen de marca, aportando siempre contenido de valor.

La relación con los inversores

Estar en contacto con los inversores es otra de las tareas clave de un buen CEO. En este sentido, hay que destacar que la química entre unos y otros es fundamental para conseguir resultados. "Hay que descartar al inversor que solo ofrece dinero", apuntan. Por eso es necesario conocer al inversor, para saber cómo se trabaja día a día con esa persona.

Antes de dejar entrar en la empresa a un inversor hay que tener en cuenta tres variables: cuánto vale la empresa, cuánto se va a ceder y a quién se deja entrar.

Siempre es más recomendable un inversor que en el pasado haya sido emprendedor: así comprenderá mejor el ecosistema.

