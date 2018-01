Casi un millón de autónomos societarios pagarán a la Seguridad Social 14 euros más al mes en 2018

El Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social ha incrementado en un 4% la base de cotización de casi un millón de autónomos que son administradores de sociedades, por lo que la base mensual pasa de 1.150 a 1.199 euros, lo que supone un aumento de la cuota de 168 euros anuales o 14 euros mensuales, según cálculos de UPTA.

Así lo señala UPTA en una nota después de la nueva orden de cotizaciones publicada este martes en el BOE, que mantiene en enero en 919 euros la base de cotización mínima de los casi dos millones de trabajadores autónomos que ejercen su actividad de forma personal se mantiene.

Esta congelación se debe a que no ha habido nueva Ley de Presupuestos para 2018 por lo que la Orden no puede por sí misma modificar la base, si bien UPTA advierte de que, como ocurrió en 2017, esta base podría conocer una subida cuando se sepa si habrá finalmente Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, se ha incrementado en un 4% la base de cotización del otro millón de autónomos que son administradores de sociedades, de forma que la base mensual pasa de 1.150 a 1.199 euros, lo que conlleva un aumento de la cuota en 168 euros anuales o 14 mensuales. De hecho, los societarios han visto incrementada su base mínima en un 12% tan sólo en dos años.

UPTA: "No es lógico"

La organización explica que la razón del aumento se debe a que estos autónomos deben cotizar sobre una base equivalente al Grupo I del Régimen General, cantidad que aumenta automáticamente con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta relación, que a su juicio "no responde a ninguna lógica", ha sido modificada por la reciente Ley de Reformas del Trabajo Autónomo, pero dado que la nueva ley establece que las actualizaciones serán de acuerdo con la Ley anual de Presupuestos y por ahora no se ha producido la aprobación de esta ley, se ha aplicado el criterio anterior.

En cualquier caso, para UPTA "no hay motivo para ello", ya que al no haber Presupuesto "se tendría que haber congelado como para el resto de los autónomos", y recuerda que los incrementos de bases mínimas injustificadas "sólo sirven para aumentar el esfuerzo de los autónomos con rentas más bajas", ya que el actual sistema no redistribuye la carga de cotización de acuerdo a los ingresos reales, por lo que "son siempre los más débiles los que sufren estas subidas".

PUBLICIDAD