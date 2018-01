Lecciones para emprendedores de una compañía que ha sobrevivido diez años

Sobrevivir más de tres años para cualquier empresa es un reto. Pero resistir más de diez años es casi un milagro, especialmente en internet. Solo un reducido grupo de compañías logra consolidarse. Una de las que lo ha conseguido es iContainers, transitaria 100% online que acaba de cumplir 10 años de actividad.

"Quizás por el ritmo más lento con que penetra la innovación tecnológica en el sector marítimo, continuamos siendo una startup con un fuerte potencial de crecimiento", declara Iván Tintoré, CEO de la compañía, que ha conseguido en este tiempo recabar la confianza de más de 7.000 clientes y extender desde Barcelona su presencia a algunos de los principales hubs logístico-portuarios del mundo, como Miami, Rotterdam y, más recientemente, Santo Domingo.

Tras una década, Tintoré ha recopilado las principales lecciones aprendidas en todo este tiempo, y señala los nuevos retos para la empresa en los próximos años, por si pudiera servir de guía o inspiración para otros emprendedores.

Los primeros pasos: más ilusión que éxitos

"A mediados de 2007 creamos la sociedad y arrancamos con una mini maqueta. Sin duda, pesaban más las ganas y la ilusión, porque a los pocos días nos dimos cuenta de que la maqueta se quedaba corta y que necesitábamos una inversión en tecnología mucho mayor de la que habíamos realizado", explica Tintoré. "A nivel de recursos tecnológicos íbamos muy flojos: la mitad de las veces la web no iba, la segunda se caía y la tercera estaba apagada. Y todo tenía su explicación. Ni yo ni mi socio Carlos éramos programadores, así que tuvimos que afrontar desde el principio esta desventaja", añade.

"Tener claras nuestras limitaciones nos colocó en la tesitura de tener que contratar a un especialista que nos complementase en este campo. De manera que contratamos a un informático a tiempo completo. De hecho, fue nuestra cuarta contratación, porque la tercera, si obviamos la dedicación a tiempo completo de Carlos y mía, fue un vendedor. Así de entusiasmados estábamos con la posibilidad de monetizar desde el principio el proyecto", relata el CEO de iContainers.

Durante los primeros cinco años el proyecto funcionó con capital propio y el capital aportado por algunos business angels, mientras iban subsanando carencias técnicas de la plataforma.

Sin embargo, a finales de 2011, se produce uno de los hitos que imprimirá velocidad al desarrollo del proyecto. En esa fecha se incorpora al capital de iContainers el Grupo Romeu, una de las principales enseñas logísticas de Europa. Su entrada servirá para que arranque su expansión internacional, con la apertura de una oficina en Miami. Y tras él, en 2014, se suman al proyecto como socios financieros Kiboventures y Vitamina K.

Lecciones aprendidas en estos diez años

Crear desde cero una empresa dentro de un entorno tan innovador como internet es una prueba llena de obstáculos que se van salvando con grandes dosis de ilusión y sacrificio, porque, en realidad, el único método que puede emplearse es el de prueba-error. "Hasta que no has recorrido el camino y te has pegado la torta, no caes en la cuenta de que al final había un precipicio", comenta Tintoré.

A su juicio, de haber contado con una bola de cristal, habrían optado por abrir la oficina en Estados Unidos más tarde; se hubieran centrado más en el SEO que en SEM a la hora de posicionar la plataforma en internet, y seguro que hubieran recurrido a esa fórmula tan americana que dice: "hire fast and fire fast"; es decir, contratar y despedir deprisa, una vez que se tiene claro que los perfiles elegidos no encajan con la cultura, los valores y los objetivos del proyecto.

Consejos para emprendedores

Con la lección aprendida tras los obstáculos que ha debido ir sorteando por el camino, Iván Tintoré cree que la principal clave para ir alcanzando metas es la ilusión, una ilusión rocosa y a prueba de cualquier frustración.

1. Ilusión: Tener ilusión es clave para alcanzar metas.

2. Persistencia: Hay que aprender de los errores y levantarse después de cada caída, no rendirse nunca.

3. Confianza: Es importante defender la idea y el proyecto con todo y hasta el final.

4. Equipo: Rodearse de personas buenas, además de buenos profesionales, para conseguir los objetivos.

5. Convencer con hechos: Para que los inversores entren en el negocio, es necesario que el proyecto sea real y se sostenga sobre una plataforma activa.

6. Gestión: Aplicar el modelo "hire fast and fire fast". El tiempo es precioso y hay que cambiar rápido lo que no funciona.

7. Posicionamiento: Mejor utilizar el posicionamiento en internet a base de SEO que SEM.

