Amor (ATA) pide solucionar el problema de los falsos autónomos: hay 100.000 en España

Practicamente todas las franquicias inmobiliarias tienen Falsos Autónomos, contratan gente con muy baja cualificación y les echan cuando el pardillo de turno se da cuenta que está trabajando gratis. El listillo de la franquicia inmobiliaria se queda con todas las captaciones del pardillo y a por otro incauto. Que la rueda no pare. Hasta que no hagan pagar a todos los dueños de las franquicias inmobilairias por todo el dinero defraudado la rueda seguirá girando.



Para más inri Tecnocasa, Remax, Look and Find siguen abriendo oficina estafando al resto de personas que si pagan la Seguridad Social