Optimismo entre los autónomos: el 80% cree que su negocio mejorará o seguirá igual

Un tercio de los consultados prevé hacer contrataciones este año

El optimismo se cierne sobre el colectivo de autónomos, pues cerca del 80% de los encuestados para el barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) declara que su negocio mejorará este año (un 35,6%) o se mantendrá igual (43,8%). Sólo el 14,1% considera que su actividad irá peor que el pasado 2017.

Una visión que se trasluce igualmente cuando se pregunta sobre la percepción de la economía en su conjunto. En esta ocasión, el 68,1% de los autónomos encuestados cree que la economía seguirá una tendencia positiva, frente a un 17,7% que piensa que empeorará.

Creación de empleo

Respecto a la situación actual del negocio de los profesionales por cuenta propia, el 42,6% valora "positivamente" su actividad económica, un 30,6% "igual que años anteriores" y un 24,8% "negativamente. Lorenzo Amor, presidente de ATA, matizó durante la presentación del barómetro que ese 24,8% de valoración negativa es similar a laque mostraban los autónomos en 2006. "Siempre hay trabajadores que no perciben la recuperación en los años de bonanza".

En referencia al empleo que genera el colectivo de trabajadores autónomos, casi el 52% de los encuestados tiene empleados a su cargo. Entre estos autónomos, siete de cada diez asegura que mantendrá este año la plantilla, aunque dos de cada diez reconoce que realizará despidos. Amor explica que el otro 48% que no tiene empleados, "mayoritariamente no tiene colaboradores porque no los precisa por el tipo de actividad que realiza".

Respecto a la creación de empleo, el 31,5% del total de los encuestados (cerca del 64% de los que cuentan ya con empleados) sumó algún trabajador a su plantilla en 2017 y el 33,4%, dos puntos más, "considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a lo largo de este año".

Sobre aquellos autónomos que cuentan con empleados a su cargo y no tienen previsto hacer nuevos contratos, el 36,5% reconoce que no creará empleo porque "no puedo económicamente", y otro 55,1% porque "en la situación actual no requiero contratar a nadie". Sólo el 4,5%& de los encuestados que declaran tener empleados dice no contratar "porque estoy reduciendo plantilla por motivos de producción".

Financiación

Los resultados del barómetro arrojan que "únicamente" tres de cada diez autónomos encuestados, 31,5%, solicitó en algún momento del pasado año un crédito a una entidad financiera. Inferior a años anteriores que superó el 40%. "Pero lo destacado es la respuesta obtenida, pues sólo al 20% de los que pidieron préstamos se les denegó", apunta Amor.

Más de la mitad de los autónomos que solicitaron crédito el pasado año no tuvo ninguna dificultad; al 15,4% se lo concedieron, pero una cantidad inferior a la solicitada; y el 9% está en proceso. Al 19,2 se lo denegaron.

Otro de los aspectos relevantes del balance de ATA es que dos de cada tres autónomos societarios aumentaría su base de cotización si pudiera la empresa deducirse su cuota de Seguridad Social. El presidente de la Federación Nacional remarca que si se aumentase "sólo 100 euros la cotización de estos autónomos societarios, se recaudarían 2.000 millones de euros. No se entiende que la empresa de un autónomo societario pague las cuotas de los empleados y, sin embargo, no pueda pagar la del empresario".

Respecto a la reforma del RETA que se está desarrollando actualmente en el Congreso, Lorenzo Amor fue tajante al expresar su oposición a una equiparación de la base de cotización a los ingresos reales que no sea voluntaria, entre otras cosas por la dificultad de determinar los ingresos reales. Sin embargo, se mostró partidario de ahondar en medidas voluntarias que supongan un incremento de las aportaciones de los autónomos al Régimen de Autónomos.

Este año, sin embargo, la mayor novedad del análisis de ATA estriba en la opinión que los autónomos tienen de la nueva Ley de Medidas del Trabajo Autónomo cuyas medidas entraron, parte en septiembre, y el resto en enero. El 75% considera que las reformas incluidas en la norma son necesarias y sólo un 2,8% que no. El resto no sabe/no contesta. ATA también ha reflejado la valoración de cada medida.

PUBLICIDAD