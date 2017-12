¿Nuevo autónomo en 2018? Evita estos siete errores

La ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos a partir del 1 de enero de 2018 se ha convertido en el principal aliciente para quienes tenían entre sus objetivos de Año Nuevo empezar a trabajar por cuenta propia.

Si es tu caso y vas a constituirse como autónomo próximamente atiende a esta recopilación de los errores más comunes al tramitar el alta en autónomos.

1.Querer no siempre es poder: necesitas un servicio de asesoría

Las obligaciones fiscales de un autónomo son numerosas y requieren de tiempo, atención, conocimiento y sobre todo experiencia. Si quieres tener la tranquilidad de una buena planificación fiscal y contable que te evite embrollos de presentación lo mejor es contar con un servicio de asesoría online para autónomos. Despreocúpate de los trámites de alta y dedicarte a tu negocio.

2. Facturar sin cotizar

El alta en Hacienda en el modelo 036 o modelo 037 es la primera obligación fiscal como autónomo, la segunda, gestionar de forma inmediata, en el mismo mes natural, el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

En caso de dar el primer paso y olvidarte del segundo estarán facturando, sí, pero también dejando de cotizar. Y esto te puede salir muy caro en el momento en que la Seguridad Social te exija darte de alta en el RETA. y afrontar el pago de las cuotas de autónomos atrasadas más el 20% de las mismas.

3. No elegir el epígrafe adecuado

Que no cunda el pánico. Darte de alta en un epígrafe que no termina de encajar con tu actividad es un error salvable siempre y cuando la actividad indicada ante Hacienda se incluya en los mismos regímenes tributarios que tu actividad real. En caso contrario es posible que sufras algún embrollo con tus obligaciones fiscales.

En cualquier caso, siempre es conveniente acertar; y aunque el listado del IAE necesita de forma urgente una actualización, Hacienda te permite seleccionar cuantos epígrafes necesites sin coste alguno.

4. No reflejar la afectación de la vivienda a la actividad

En caso de que seas autónomo y desarrolles tu actividad económica desde casa no debes pasar por el alto declarar en el modelo 036 los metros cuadrados destinados al ejercicio. Este trámite cobra especial relevancia en 2018 ya que la reforma de autónomos incorpora la deducibilidad en un 30% de los suministros correspondientes a la vivienda afecta.

5. Operar sin número de Registro de Operaciones Intracomunitarias (ROI)

Es posible que te lances a realizar operaciones intracomunitarias, es decir, compraventa de bienes y servicios con cualquier profesional o empresa de otro estado miembro de la Unión Europa (UE) sin conocer que previo a todo ello has de solicitar ante Hacienda la incorporación al ROI y que las facturas emitidas están exentas de IVA. Sin embargo, operar sin NIF-IVA da lugar a que Hacienda te pueda solicitar el IVA ya que al no estar de alta en el ROI se entiende como una operación particular y por tanto no está exenta.

6. No acogerse a las bonificaciones en la cuota de autónomos

En el momento de tramitar el alta en autónomos hay un paso fundamental que no debes pasar por alto: solicitar de forma expresa la bonificación en la cuota de autónomos a la que tienes derecho y con la que te ahorrarás un buen pellizco, especialmente el año que viene cuando se ponga en marcha la ampliación a un año de la cuota de 50 euros para nuevos autónomos.

7. Evitar cotizar por contingencias profesionales

Lo sabemos por propia experiencia. La mayoría de los nuevos autónomos, el 80% según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), eligen cotizar por la base mínima y por contingencias comunes, una elección que afecta muy negativa a la cobertura de las prestaciones en caso de accidente laboral.

Se trata de una decisión entendible cuando se trata de emprender, pero lo más recomendable es ir aumentando de forma progresiva la base de cotización de forma paralela a la consolidación del negocio. Lo agradecerás en un futuro a medio largo plazo.

Hasta aquí nuestros checklist de errores que debes evitar al darte de alta en autónomos. ¿Has tomado nota?

