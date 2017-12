Francesca Cattoglio: "El networking se ha profesionalizado y ahora requiere una estrategia"

Francesca Cattoglio, socia única del Institute of Knowledge & Networking (IKN).

Hace 30 años que la milanesa Francesca Cattoglio es la responsable del Institute of Knowledge & Networking (IKN) -antes Institute for International Research (iiR)-. Esta última, en 2005, fue comprada por Informa, un grupo que cotiza en Bolsa y está presente en todo el mundo con distintas patas de negocio.

"Nosotros somos la parte de eventos. En 2013, Informa hizo un cambio de est rategia más internacional y menos local, con eventos de enfoque inglés. Así que decidimos continuar la actividad en España y en Italia, asumiendo la responsabilidad de ser la socia única de la empresa, ya que tenía un compromiso interno con los empleados y externo con el mercado".

¿Por qué ahora son IKN?

Para adaptarnos a la realidad del mercado. Nuestro objetivo es focalizarnos en el conocimiento y en el networking. Ahora, conocimientos hay muchos, pero hace falta un conocimiento específico y concreto. Lo que estamos haciendo con respecto a hace 30 años -cuando hacía falta dar el conocimiento- es seleccionarlo adaptándolo a la realidad. Trabajamos con informaciones muy específicas y muy prácticas para resolver la problemática de quienes acuden a los eventos que organizamos.

¿Y la parte de networking?

Hace 30 años la gente venía a los eventos y hacia un networking natural. Ahora existe una estrategia de networking y nosotros incentivamos esa estrategia. Hay que planificarlo porque se ha profesionalizado. Antes el networking era solo para determinados cargos de la empresa, pero ahora esta habilidad hay que desarrollarla en todos los trabajadores de la compañía porque es una necesidad en todos los niveles.

¿En qué consiste una estrategia de networking?

En un estudio que hemos hecho en IKN hemos llegado a la conclusión de que el 46% reconoce no prepararse previamente de ningún forma, limitándose a ser espectador en los eventos. Sin embargo, un 54% se prepara sabiendo que empresas y que personas le interesan. Incluso, el 36% estudia a cada ponente y empresa que participa.

¿Qué buscan los directivos en estos eventos?

Según nuestro estudio, el 38% de los directivos asegura que su principal razón para acudir a estos eventos es obtener información sobre tendencias y retos del mercado. Además, la actividad que genera más interés son las ponencias, con un 65% de las opciones declaradas por los encuestados.

¿Cuál es el valor añadido de IKN?

Queremos diferenciarnos dando un contenido no googleable, porque si no no tiene sentido ir a un evento. Si lo que buscas está en Google, no te mueves; pero si los contenidos que se van a tratar allí y las personas que van a estar allí, no salen en Google, hay que asisitir para esa experiencia única.

¿Cómo se mide el retorno de la estrategia de networking?

Tu acudes a un evento para intentar compararte con otros y tratar de hacer cosas distintas para mejorar la cuenta de resultados. ¿Cómo puedes lograrlo? Consiguiendo más eficiencia, reduciendo costes, estrechando relaciones con los clientes o conociendo otros potenciales, haciendo alianzas con partners o descubriendo oportunidades de negocio. Desde el punto de vista personal, al establecer una red de contactos, se trabaja el personal branding. Se logra un beneficio personal, profesional y para la empresa.

¿Tiene futuro este nuevo networking?

Sí, la profesionalización del networking presencial es un vehículo para conseguir un fin que es negocio, posicionamiento de empresa y posicionamiento personal.

