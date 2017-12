España, un mercado de juguetes atípico por su alta temporalidad

El 'stock' que no salga antes del 8 de enero se puede considerar perdido

Imagen de Dreamstime

La alta temporalidad siempre es difícil de gestionar por lo que los sectores afectados intentan diversificar y poder repartir la facturación de forma más equitativa a lo largo del año. Con mayor o menor éxito. La venta y producción de juguetes es una de las industrias donde pesa más la temporalidad, pues concentra buena parte de su negocio en diciembre por el tirón de Papá Noel o los Reyes Magos. Un mal que no afecta a todos los países por igual.

Fernando Pérez, director general de la consultora NPD, señala importantes diferencias en los mercados europeos. Así, en España, la campaña de Reyes -octubre a diciembre- concentra cerca del 70% de las ventas del total del año, sólo en diciembre el 53,7%. "En los últimos días, antes de Reyes, se vende el 10,2% del total del año", remarca Pérez.

La mitad en Reino Unido

Ciertamente, Reyes o Papá Noel son determinantes en todos los países, pero a distancia de España . Italia acumula el 40,6% de la facturación en diciembre, 13 puntos menos que en España, Francia el 35,4%, Alemania el 29,4% y el Reino Unido el 25,5%, según los datos que maneja la consultora NPD.

Pero el mercado español es diferente también en volumen. El gasto por niño al año (0-11 años) es de 172 euros, entre los más bajos, sólo superior al italiano, con 167 euros. Los niños alemanes reciben al año juguetes por valor de 290 euros, los franceses 298 y los del Reino Unido, por 391 euros.

Diferencias debidas al número de juguetes que reciben, pues los españoles abren al año 9 paquetes, mientras que los del Reino Unido, 42. Sin embargo, el juguete que se regala en España a los niños es más caro, 19 euros de media, 10 euros por encima de la media en el Reino Unido.

La alta concentración tiene una dificultad añadida, según Pérez. "Los juguetes tienen una alta caducidad, especialmente los ligados a películas y series, por lo que hay que afinar para no quedarse con stock. Los niños pierden interés por los juguetes de moda después del 8 de enero", dice.

No obstante, existe una gran diferencia con los juguetes más clásicos, como los juegos de mesa, por ejemplo el Monopoly, que no pasan de moda y, por tanto, padecen de una menor caducidad. Como no es igual el mercado dependiendo de la edad del ñiño. El director general de NDP aclara que el mercado infantil es más racional, pues son los padres los que eligen, mientras que en niños mayores, su elección hace el mercado muy complejo, pues "son impredecibles. Algunos productos que despertaron grandes espectativas, fueron fracasos. Y al revés".

Es precisamente la volatilidad de los niños lo que marca la concentración de las ventas, pues mes a mes cambia el listado de los top de ventas. "Los niños varían según va avanzando la campaña, por lo que los padres prefieren esperar al máximo para acertar con el juguete de sus hijos", explica.

Aún así, Internet está ganando mucho peso en el mercado en detrimento de los comercios más tradicionales. En España la venta online supone el 16%, lejos del 30 del Reino Unido.

