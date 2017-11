Teamleader incluye la funcionalidad de IRPF en su módulo de facturación

Cada vez más personas eligen como vía de desarrollo profesional el emprendimiento y optan por materializar una idea convirtiéndola en su proyecto de vida. Estos emprendedores, cuya primera forma jurídica es la de autónomo, suelen tener en común una misma preocupación, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF- y llevar las cuentas de forma correcta y saneadas para sacar adelante su negocio.

Teamleader, con el objetivo de facilitarles su día a día y que puedan dedicarse a lo que de verdad importa que es hacer crecer su negocio, ha añadido la funcionalidad de IRPF en su módulo de facturación para que sus usuarios puedan gestionarlo de manera automática evitando así un quebradero de cabeza a estos profesionales y permitiendo que puedan organizar su tiempo de forma óptima.

La compañía tecnológica sigue apostando por el trabajo inteligente o 'work smarter' aportando nuevas ventajas a su solución de gestión en la nube y "all in one" Teamleader que aúna CRM, planificación de proyectos y facturación, integrando esta mejora en su sistema de ayuda en cobros.

El módulo de facturación que hasta ahora recogía diferentes tipologías: facturar partiendo de cero, facturar a partir de un proyecto, facturar con seguimiento temporal y facturar con suscripciones, entre otras, permite con la nueva funcionalidad del IRPF varias opciones muy prácticas:

- Añadir para cada artículo o servicio el porcentaje adecuado

- Automatizar los cálculos del IRPF en cada factura.

- Realizar exportaciones de las facturas con el IRPF

- Enviar a la gestoría o programa de contabilidad toda la información en un par de clicks.

- Incluir esta funcionalidad en las facturas rectificativas a realizar desde Teamleader.

Ante la petición reiterada de sus clientes, Teamleader ha decidido implementar esta mejora después de haber tomado buena nota cuando se implantó en nuestro país. El módulo de facturación tenía que incluir una funcionalidad particular en España: el IRPF.

De acuerdo con María Abad, directora de Marketing de Teamleader: "El módulo de facturación es clave en nuestra herramienta Teamleader. Pocas soluciones de CRMs lo ofrecen a sus clientes y para nosotros es fundamental ya que permite unir la parte comercial con la información de facturación, pero además queríamos satisfacer la necesidad de muchos emprendedores y autónomos para los que el IRPF es un quebradero de cabeza. Con esta nueva funcionalidad podemos ayudar al gran número de autónomos que hay en España".

Facturación al detalle

Teamleader es la herramienta que nace para optimizar el trabajo de empresas y profesionales y que aúna CRM, gestión y planificación de proyectos y facturación, 'all in one' y en la nube, además de ofrecer en su Marketplace más de 100 herramientas y aplicaciones diferentes para que los usuarios puedan integrarlas en su solución.

El módulo de facturación es intuitivo, flexible y fácil de personalizar, permite tener todos los pagos catalogados para conocer el estado de los cobros: utiliza dos indicaciones, pago completo y pago parcial, que facilita a los usuarios la posibilidad de marcar la cantidad que ya está cobrada. También proporciona la posibilidad de enviar un mensaje de agradecimiento al recibir cada cobro a través de una platilla con el objetivo de fidelizar a los clientes.

Con este sistema, el usuario cuenta con la posibilidad de hacer plantillas de facturas para dedicar esfuerzos a otros aspectos del negocio y, para simplificar o evitar cualquier imprevisto, posee una opción para hacer una factura rectificativa.

Su opción de facturar con suscripción ayuda a las empresas y directivos cuando tienen facturas recurrentes. Gracias a este aspecto, es posible establecer la periodicidad en la que se enviarán las facturas. Para que los empresarios y autónomos puedan centrarse en su core business, la solución Teamleader puede enviar a nuestro e-mail la factura una vez se ha generado.

En la era del trabajo inteligente, gracias a la tecnología es posible comprobar que las acciones se han realizado correctamente. Otra utilidad es la domiciliación bancaria.

Al igual que en el apartado de planificación de proyectos, en el de facturación se puede obtener una visión global del estado de cobros, con seis posibles indicadores: 'pendiente', 'no pagado', 'abonado', 'pagado', 'pagado parcialmente' y 'vencido'.

El Marketplace hace posible la conexión con otras aplicaciones de contabilidad, como Exact Online, y lo que en ellos se indique como pagado también aparecerá de esta manera en Teamleader, evitando duplicaciones o desajustes.

El apartado de facturación permite aprovechar el big o small data que se va generando para obtener estadísticas de facturas e informes de un período de tiempo determinado. También facilita el trabajo con clientes extranjeros al traducir a otro idioma los campos de un presupuesto o factura de manera automática.

