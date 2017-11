La tecnología 'blockchain' permitirá a las pymes ser más competitivas

Si Internet supuso, en su día, una revolución en los pilares de nuestro día a día, parece que la tecnología blockchain -o cadena de bloques- será la siguiente revolución digital. El blockchain se basa en un registro de transacciones verificable, imborrable e inmutable, de acceso abierto y basado en un modelo descentralizado. De hecho, según apunta Alfonso Dopico, consultor sénior de GFI España, "la idea es la creación de una red global que no pueda ser hackeada".

Es precisamente esta característica la que aporta un especial valor a sus usuarios. Así, para Dopico, "tiene interesantes aplicaciones prácticas en cadenas de suministros, transacciones financieras o gestión de activos, entre otros". Unas ventajas de las que se pueden beneficiar, y mucho, las pequeñas y medianas empresas -todavía lejanas a esta tecnología, por lo que habría que esperar todavía a la consolidación de esta realidad-. Aún así, Alex Preukschat, autor de LibroBlockchain.com, explica que esta tecnología permitirá a las pymes "competir con las grandes organizaciones".

La misma idea lanza Alex Puig, responsable de la vertical de Criptodivisas de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, quien señala que el blockchain "abre una puerta a modelos de negocio hasta ahora reservados para los grandes capitales", y añade que "se podrá dotar a la pyme de las mismas herramientas que, a día de hoy, tienen las grandes empresas y podrán compartir y colaborar con el desarrollo de las mismas. Esto llevará a procesos más ágiles, seguros y eficientes en compras, logística, financiación, etc.".

Otro de los aspectos diferenciadores de este instrumento es la garantía que aporta frente a ataques online. Y es que, como asegura Preukschat, "es más difícil que la información descentralizada sea atractiva económicamente para robarla". Además, Puig señala que "la descentralización conlleva, de por sí, herramientas más seguras que las pymes podrán utilizar. Se trata de un nuevo Internet con canales más seguros y evitando puntos centrales de fallos, para que el empresario se preocupe por su negocio, no por la ciberseguridad".

Sin embargo, no hay que olvidar que "no hay ningún sistema perfecto y el blockchain no es solución para todos los ataques", como cuenta Salvador Casquero Algarra, experto en banca digital, innovación financiera y tecnología financiera del IEB y fundador de 2gether Bank.

Una vez que se tienen claras estas cuestiones, Dopico recomienda "valorar las distintas plataformas existentes en el mercado, realizar un análisis de viabilidad y estudiar cómo se realizará la integración de los distintos sistemas blockchain".

Barreras de entrada

Todavía son pocas las pymes que hacen uso del blockchain, y es que como apunta Puig las barreras de entrada "son aún altas". Entre los motivos se encuentra, sobre todo, el desconocimiento. "No es una tecnología complicada, simplemente es muy nueva, ha habido poco conocimiento y por pura oferta-demanda los expertos estaban muy cotizados", explica Casquero, quien añade que "la necesidad de recursos económicos no debería ser un problema, ya que es una tecnología open-source, abierta a todos".

En definitiva, la apuesta por la innovación y las tecnologías digitales será el punto clave para que las empresas -pequeñas y grandes- puedan seguir desarrollándose y creciendo en esta época de cambios y fugacidad.

