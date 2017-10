Hay 80.000 autónomos dados de alta en la Seguridad Social que no ejercen ninguna actividad

Suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social, para una base de cotización de unos 900 euros, sin IT, ni AS... sale aproximadamente por 240 euros al mes.... Hacerse emprendedor durante 18 meses sale a aproximadamente 50 euros los 6 primeros, 135 el siguiente semestre y 195 el siguiente semestre, con AS e IT(bajas por enfermedad). Se ahorra unos 2200 euros frente al que suscribe un Convenio Especial, y no factura ni un duro. Un claro fraude. Revisarlo y darlo como cotizaciones nulas en fraude de Ley, perdida de las cuotas fraudulentamente aportadas, y que suscriba a partir de entonces un Convenio Especial, si reúne los requisitos y empecemos a ser firmes con los getas.