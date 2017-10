Cuáles son las consecuencias de la presentación del IVA fuera de plazo

Si robas desde dentro del estado siendo político, alto cargo funcionarios, etc no pasa nada , pero sin embargo presentas el iva o cualquier impuesto 24 después vete preparándote, esta es la verdadera democracia o mejor dicho las dictaduras del siglo xxl en la que la clase política y funcionario clases extractivas te roban tus esfuerzos por la cara , si seguimos por este camino les garantizo que esto acabará como el rosario de la Aurora nos guste o no.