El pequeño empresario pide ayuda ante el boicot a los productos catalanes

O ese empresario no existe y es una historia inventada para dar pena, o es separatista o está mal asesorado, por unos 325 € podría cambiar su sede social a cualquier localidad de España fuera de Cataluña, le bastaría poner como dirección de la nueva sede social cualquier vivienda un familiar o amigo o cualquier gestoría, o asesoría. Si de verdad ha perdido un 70 % y no lo ha hecho es que o es muy separata o no ha pedido ningún consejo. Por otra parte lo lógico sería que fabricara su paté de aceituna sen cualquier localidad olivarera del sur de España en vez de una ciudad dormitorio de Barcelona.