¿Piensa en emprender? Claves para tramitar el alta en autónomos

Los trámites derivados de constituirse por cuenta propia en Hacienda y Seguridad Social suponen un embrollo burocrático. En contra de lo pensado no son obligaciones excesivamente complejas pero conllevan demasiada carga administrativa para quien empieza desde cero; una carga fácilmente asumible por un experto asesor que maneje los trámites al dedillo y te evite perder tiempo y paciencia.

Mientras te decantas por un servicio de asesoría para gestionar tu alta online en autónomos te damos la hoja de ruta que necesitas si no quieres que se te escape ni un detalle de la tramitación.

1. Capitalizar el paro: el colchón que necesitas para emprender

Poner en marcha un negocio requiere de ganas e ilusión pero también de ayuda económica. Si estás cobrando el desempleo, la capitalización del paro permite cobrar en un pago único la prestación por desempleo de nivel contributivo. Si tu intención es acogerte a la medida has de solicitarla antes de tu alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). De lo contrario perderás tu derecho a capitalizar el paro dejando escapar el impulso económico que necesitas para establecerte por cuenta propia.

2. Alta online o sistema tradicional de alta

Puedes constituirte como autónomo mediante dos procedimientos: el método tradicional presencial que consiste en el alta en Hacienda y a posteriori, el alta en la Seguridad Social, o a través de un Punto de Atención a Emprendedores (Punto PAE) homologado por el Ministerio de Economía, que permiten darte de alta en Hacienda y el régimen de autónomos de forma paralela y telemática, sin moverte de casa y con un proceso de registro más cómodo, rápido y efectivo.

3. Alta de autónomos en Hacienda

Empezar a vender sin estar dado de alta como autónomos en la Agencia Tributaria no es factible. Por ello, una de tus primeras obligaciones es gestionar tu alta en Hacienda con los modelos 037, simplificado para autónomos, y 036, para autónomos y pymes. Para no dejar ningún cabo suelto que te acarree embrollos en forma de notificación debes prestar especial atención a algunos aspectos concretos de este trámite.

Alta previa en Hacienda para la deducción de gastos antes del inicio de la actividad.

La legislación comunitaria y estatal permite desgravar aquellas inversiones necesarias para comenzar un negocio pero en este caso Hacienda exige que se cumplan dos requisitos específicos:

- Dar aviso a Hacienda de la intención de emprender presentando el modelo 036 y marcando la casilla 504. Es lo que se considera una notificación de alta previa al inicio de actividad.

- Facturas emitidas con fecha posterior a dicha alta previa en Hacienda.

Elección del epígrafe IAE

Este es un punto clave en el trámite de alta en autónomos en Hacienda. Debes tener en cuenta que la elección del epígrafe o de los epígrafes en los modelos 036 y 037 irá en función de tu actividad y determinará los regímenes fiscales de IVA e IRPF. Por ejemplo, si tu actividad se enmarca en el sector del comercio minorista estás obligado a tributar por el régimen especial del recargo de equivalencia del IVA.

Hay que procurar simplificar las actividades pero no siempre será posible ajustar tu elección a un único epígrafe. En muchas ocasiones estarás obligatoriamente en varios de ellos. Tu actividad como autónomo irá asociada bien al epígrafe de actividades empresariales o bien a las profesionales; estas última requieren cualificación académica o titulación.

Elección del método de tributación

¿Tributar por estimación directa o por módulos? La respuesta a esta cuestión también marcará lo que pagaremos a Hacienda. En muchas ocasiones la propia actividad, la facturación a profesionales y empresarios o el volumen total de ingresos condicionarán el régimen por el que tributarás.

¿Qué diferencia hay entre el sistema de estimación directa y el de estimación objetiva (módulos)? Podemos decir, sin entrar en detalles y matices, que mientras que el primero de los regímenes se ajusta a tu facturación real, el segundo parte de una serie de factores o variables para determinar la facturación. En los últimos años las diversas medidas aprobadas contra el fraude fiscal han venido endureciendo los requisitos de los autónomos que pueden tributar en módulos.

Vivienda afecta a la actividad

En el caso de que, como autónomo, vayas a realizar tu actividad en tu domicilio desde un espacio completamente individualizado, has de hacérselo saber a Hacienda para poder deducirte los gastos afectos; es importante indicar que se trata de gastos especiales de difícil justificación que ocasionan más de un problema con la Agencia Tributaria.

En el punto 4 de los modelos 036 y 037 hay un espacio propio para indicar el lugar de realización de la actividad y en qué porcentaje está afecto a la actividad.

La nueva ley de autónomos a punto de aprobarse contempla una deducción de hasta el 30% de dichos gastos sobre el espacio afecto a la actividad solo en el caso de los autónomos que la desarrollan desde casa.

4. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

Si no has optado por la gestión en autónomos con un Punto PAE sino por el método tradicional has de registrarte en el RETA una vez lo hayas hecho en Hacienda. Esta obligación te permitirá cotizar en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia adquiriendo una serie de derechos y obligaciones como tal.

Elección de la base de cotización y las contingencias

Elige tu base de cotización sobre la previsión de facturación anual. Si tras la puesta en marcha del negocio crees que te has equivocado tienes la posibilidad de cambiar hasta en dos ocasiones -cuatro cuando entre en vigor la nueva ley- tu base de cotización.

El 80% de los autónomos, según datos de ATA, cotiza por la base mínima y paga una cuota de 275 euros al mes. ¿Significa eso que es tu mejor opción? Depende. Cotizar por la base mínima supone pagar menos cuota de autónomos pero también mayor desprotección social, esto es, que las prestaciones por desempleo, jubilación o cese temporal de la actividad son considerablemente inferiores no solo respecto a los trabajadores del Régimen General sino a los autónomos y empresarios que han optado por una cotización más elevada.

Bonificaciones en la cuota de autónomos: tarifa plana

Con el objetivo de incentivar el autoempleo la Seguridad Social facilita una serie de reducciones sobre la cuota a las que puedes acogerte en tu nueva alta en autónomos. La bonificación más destacada es la tarifa plana de 50 euros de la que se han beneficiado más de un millón de emprendedores desde que se aprobara en 2013 y hasta el presente. La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ampliará la duración de la de tarifa plana a un año a partir del 1 de enero de 2018.

Si eres nuevo autónomo, el sistema de la Seguridad Social identificará de forma automática que no has estado registrado en el RETA en los últimos cinco años y que por tanto tienes derecho a la bonificación de la tarifa plana. Así no has de preocuparte por una solicitud expresa.

Sí han de hacerlo, sin embargo, los beneficiarios de bonificaciones en la cuota por casos específicos de discapacidad o violencia de género. Lo recomendable es aportar en la Tesorería General de la Seguridad Social la documentación acreditativa antes de gestionar el alta en el RETA.

PUBLICIDAD