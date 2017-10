Diez errores que comete la gente durante una conferencia telefónica

Con el auge de la internacionalización, que provoca que las empresas tengan trabajadores repartidos por todo el mundo, y del teletrabajo, que provoca que haya empleados trabajando fuera de la oficina, las conferencias telefónicas se han convertido en una parte esencial de los negocios. Tanto que se ha desarrollado en torno a ellas una serie de comportamientos reconocibles por cualquiera.

"Todos hemos visto, o incluso hecho, algo de lo que está en esta lista en un momento u otro, a veces incluso sin saberlo", explica José María Vilar-Sancho Raga, portavoz y experto en trabajo flexible de Polycom Iberia. La compañía recoge algunas de las cosas que hace la gente cuando participa en una conference call y que debería evitar.

1. Llamar desde un lugar poco práctico

En este punto se incluye el baño, un coche lleno de niños gritando, la playa, un bar, un chiringuito, el tren...

2. Permanecer discreto

Los que actúan así, es casi seguro que han silenciado su micrófono y están prestando su atención a algo totalmente diferente. Posiblemente otro tema de trabajo, o incluso la PlayStation. O tal vez estén esperando a ver si alguien hace algún comentario sobre ellos. Al final dirán algo como "sí, gracias por la llamada chicos", para recordarle a todos que han estado ahí todo el tiempo.

3. Olvidarse de silenciar el micrófono

Esto a veces puede llevar a un momento extraño y de risas espontáneas, como cuando el jefe se queja de su resaca sin darse cuenta de que todo el mundo le puede oír.

4. Silencio incómodo durante la espera hasta la llegada de los últimos invitados

Es ese extraño limbo de la etiqueta o el protocolo de las conference calls el que dicta que, aparte de un breve intercambio de saludos de cortesía, no se gastarán palabras en conversaciones banales. En vez de eso, todos nos sentamos allí escuchando el tenue ruido de las teclas del portátil, una tos ocasional y el tipo que sorbe su café.

5. Salir y entrar demasiado

Cuando no eres la persona que sale y vuelve a entrar, hay dos opciones en esta situación. Puedes reiniciar la conversación cada vez que la persona vuelva a entrar, o continuar hablando sin hacer caso. En los dos casos sufrirás las interrupciones continuas del tono de marcado y de la incorporación o la salida de la call será un fastidio.

6. Hablar al mismo tiempo

Algunas personas, sin las pistas visuales que indican que otra persona está a punto de hablar, sólo son capaces de comenzar una oración en el momento exacto en que alguien más comienza una frase. "Habla tú", "no, tú primero, "no, no, adelante..."

7. Sonidos inexplicables

Puede sonar como una tos apocalíptica. Puede sonar como una explosión de extraños chasquidos y pitidos. Nadie puede explicar lo que es o de dónde viene, y tú decides ignorarlo sin comentarios y seguir adelante.

8. Interrumpir

Ese momento en el que estás hablando algo importante como "creo que lo que todos deberíamos tener en cuenta es que..." y, de repente, entra alguien nuevo para interrumpir la conversación.

9. Silenciar el micrófono y meterse con alguien

Mientras Juan entraba en su octavo minuto seguido hablando de la mejor forma de utilizar la hoja de cálculo, alguien silencia el micrófono, se vuelve hacia todos en la sala de reuniones y dice: "Estoy tan aburrida ahora mismo que literalmente preferiría morir antes que soportar otro segundo de este hombre hablando".

10. No aparecer

Sin duda, el que falte será el participante más importante, sin el cual la llamada es esencialmente inútil. Se habrá quedado dormido, haciendo paracaidismo, perdido en el desierto, o no disponible por el motivo que sea. Además, no le habrán mencionado a nadie que no van unirse a la llamada.

